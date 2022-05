Governo do Tocantins abre 20 novos leitos de UTI pediátrica e neonatal em Palmas

O Governo do Tocantins segue o processo de expansão da oferta de leitos de tratamento intensivo pediátrico e neonatal (UTIped e UTIneo), para a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Já estão ativos e recebendo pacientes cinco leitos de UTIped e 15 leitos de UTINeo contratados com o Hospital Palmas Medical, unidade privada localizada na Capital.

Estes leitos somam-se aos leitos de UTIped do Hospital Geral de Palmas (13), Hospital e Maternidade Cristo Rei (06), Hospital Municipal de Araguaína (10), totalizando 34. Já em relação aos leitos neonatais, os novos leitos somam-se aos já existentes no Hospital e Maternidade Dona Regina (20), no Hospital e Maternidade Cristo Rei (05) e no Hospital Dom Orione de Araguaína (18), um total de 58. Todos os leitos são destinados a pacientes devidamente regulados pela Central Estadual de Regulação do Tocantins.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde, Afonso Piva, destaca as ações da Gestão Estadual, para garantir a oferta de serviços à população tocantinense. “Por determinação do governador Wanderlei Barbosa, o Estado do Tocantins está ampliando a oferta dos serviços de saúde dentro dos seus limites territoriais. Estamos trabalhando para modernizar as estruturas de saúde e a rede privada está alavancando esse processo. O Tocantins já é referência em atendimentos de saúde para a região Norte do Brasil, com atendimentos a pacientes do sul do Maranhão e sudeste da Bahia”, ressaltou.

Segundo o governador Wanderlei Barbosa, “a saúde é uma área que não pode esperar, por isso, temos direcionado nossos esforços e dado todo o apoio necessário às equipes da Secretaria de Estado da Saúde. Reafirmamos nosso compromisso com a população tocantinense em promover mais melhorias e ampliação nos atendimentos, para que nenhum paciente fique à espera por atendimentos”, afirmou.

