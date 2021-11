Governador Wanderlei garante apoio às feiras agropecuárias presenciais em 2022

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu na manhã desta terça-feira, 23, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Faet), Paulo Carneiro; e o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) no Tocantins, Frederico Sodré, para uma visita de cortesia e apresentação das demandas da categoria.

O presidente do Sistema Faet/Senar, Paulo Carneiro, apresentou um ofício solicitando apoio do Governo do Tocantins para que as feiras agropecuárias dos municípios voltem a ocorrer no modo presencial. As feiras haviam sido suspensas por conta da pandemia da covid-19.

“Além da Agrotins, nós temos outras 41 feiras agropecuárias que são realizadas ao longo do ano no Tocantins e que são importantes, tanto para os pequenos quanto para os grandes produtores, em oportunidade de fazerem negócios e fortalecer ainda mais o setor”, destacou o presidente Paulo Carneiro.

O governador Wanderlei Barbosa se mostrou aberto às demandas e ressaltou apoio para a realização das feiras. “O agronegócio é a base da economia do nosso Estado e, com certeza, nós iremos dar apoio para a realização dessas feiras que são tão importantes para o desenvolvimento do agronegócio tocantinense”, frisou.