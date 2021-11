Governador Wanderlei garante apoio a Gurupi e priorizará “aonde atender a população com maior ênfase” no município

…….

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Jornal Folha do Tocantins

com informações do atitudeto

Enfático durante entrevista a um site local, na região Sul do Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa, que participava da programação dos 63 anos de aniversário de Gurupi, no dia (13), corroborou o apoio do Governo do Estado para o município, disse que as obras de infraestruturas e rodovias estão sob estudo, e que priorizará “aonde atender a população com maior ênfase” no município. Garantiu ainda que “razões políticas” não interferem na sua gestão junto aos municípios tocantinenses.

Participando da inauguração da sede própria do Instituto de Previdência Social do Município (Gurupiprev), o governado Wanderlei Barbosa, discorreu sobre a relevância do município. “É uma cidade importante, a cidade de Gurupi, para o Tocantins e para o Brasil, é uma cidade que é referência para nós. Me alegro muito está aqui hoje e trazer o nosso abraço para população de Gurupi, trazer o nosso abraço a gestão municipal, e poder ter um momento como este, inaugurando obras importantes para estruturação da cidade, para o bom acompanhamento dos recursos do sistema previdenciário do servidor público municipal”, comentou.

Obras em Gurupi

O governador Wanderlei, comentou sobre o documento recebido da prefeita Josi Nunes, apresentando obras em andamento no município. “Nosso objetivo é fazer com que a população de Gurupi seja atendida, o Hospital Geral de Gurupi é uma obra importantíssima, claro que vamos olhar todas as obras em andamento, vamos buscar o atendimento social e o impacto que essas obras trarão”, proferi.

“Todas as obras nesse momento, obras de infraestruturas e rodovias, estão sob estudo, porque nós temos muitas coisas para fazer no Estado, então nós vamos priorizar aonde atender a população com maior ênfase. Gurupi é uma cidade maravilhosa é uma cidade importante, que tem a parceria do Governo, independente das razões políticas”, afirma o governador Wanderlei.