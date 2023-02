Governador Wanderlei defende conciliação e parceria com os deputados eleitos

Conciliação e ação conjunta. Essa foi a tônica do discurso do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) durante solenidade de posse dos deputados que compõem a 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto). O evento teve início às 9 horas no plenário da Casa, encerrando-se às 12h05.

O Governador Wanderlei iniciou agradecendo a boa convivência com o Parlamento estadual, firmada na legislatura que se finda. “Não faremos muito se tivermos divergências acentuadas”, ressaltou. Ele colocou-se à disposição dos deputados, a fim de que possam fazer um trabalho “marcante”.

O governador fez menções aos pronunciamentos dos dois deputados que fizeram uso da tribuna em nome dos demais parlamentares: Professora Janad Valcari (PL) e Professor Júnior Geo (PSC).

Wanderlei elogiou a dedicação e a forma de trabalho da deputada Janad Valcari junto ao parlamento municipal. “É dessa maneira que pretendemos trabalhar”, frisou.

O chefe do Executivo também reconheceu a atuação de Júnior Geo na última legislatura. “As divergências ideológicas não nos ferem. Na verdade, elas nos engrandecem, porque apresentam propostas que nos ajudam a acertar. E eu quero acertar!”, destacou.

Emendas

Sabedor da importância das emendas parlamentares para os deputados, Wanderlei destacou que elas terão ressonância e prioridade em sua gestão. “Essa é uma das ferramentas de trabalho dos deputados, e sabemos que os prefeitos aguardam, ansiosos, a liberação delas; portanto, faremos o pagamento dentro da lei”, afirmou.