Governador Wanderlei Barbosa se reúne com membros do Comitê de Enfrentamento à Pandemia para alinhamento das ações de prevenção e combate ao vírus

O Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus se reuniu nesta quarta-feira, 12, para alinhamento e monitoramento das ações de prevenção e combate ao vírus, considerando a alta dos casos de contaminação da covid-19 e a previsão de retorno às aulas no próximo dia 1º de fevereiro. A reunião foi conduzida pelo governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Durante a reunião, o secretário de Saúde, Afonso Piva, apresentou os dados que constatam aumento considerável de casos de covid-19 nos primeiros dias de 2022, em comparação ao mês passado. Até o dia 12 de janeiro deste ano foram registrados 3.426 casos ativos, o que representa quase 95% da totalidade de casos de dezembro de 2021, período em que 3.519 pessoas foram confirmadas com a doença.

Embora haja uma alta proporcional na quantidade de contaminação, o secretário Afonso Piva ressaltou que o índice de letalidade é menor diante da quantidade de óbitos já registrados desde o início da pandemia. Nesses primeiros 12 dias do ano, três pessoas foram a óbito em decorrência da covid-19.

“A vacinação tem tido um resultado positivo na população. Por mais que tenha aumentado o número de contaminação, não está agravando a questão de óbitos, portanto, o principal foco nosso é fazer uma campanha maior de vacinação e pedir para a população se vacinar. Temos vacinas suficientes para imunizar a população”, declarou o secretário de Saúde.

O governador Wanderlei Barbosa também reforçou a importância da vacinação. “A vacinação diminui a força do vírus com relação aos óbitos. Já não temos mais o mesmo índice de mortalidade que já tivemos nos primeiros momentos, e isso é um alento. Precisamos fortalecer as nossas campanhas de vacinação. Quero pedir o esforço de todos, vamos conversar com todos os prefeitos para apoiar as campanhas de vacinação, para que possamos atingir mais pessoas. Nós já perdemos tantas pessoas da nossa convivência, já perdemos quase quatro mil tocantinenses e mais de 600 mil brasileiros. Não podemos perder mais vidas”, ressaltou.

O Governador externou também que o Estado deve estar preparado caso haja uma nova onda que implique em uma estrutura hospitalar mais robusta. “Estamos orientando a nossa equipe para que a gente possa dar tranquilidade à população, de que estamos preparados para montar novamente uma estrutura de atendimento para a população do Estado, caso seja necessário. Janeiro foi o mês que tivemos menos óbitos, mas temos que estar com a nossa estrutura hospitalar preparada para uma situação de emergência”, ponderou.

O secretário Afonso Piva destacou ainda que no cenário atual do Tocantins, não há filas de espera para leitos clínicos e nem de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas que o Estado está preparado caso seja necessário. “Se precisar aumentar os leitos de UTI e clínicos, nós estamos preparados e sempre atentos, se a população precisar nós iremos aumentar. Gurupi, por exemplo, já está no topo de sua ocupação, então já solicitamos mais 10 leitos de UTI, e caso haja necessidade também podemos fazer a movimentação do paciente de uma cidade para outra”, explicou.

Volta às aulas

O retorno das aulas da rede estadual de ensino está previsto para o próximo dia 1º de fevereiro e a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) está preparada para receber os alunos com todas as medidas de segurança, com um planejamento flexível que monitora diariamente os casos de covid-19.

Uma medida de segurança que está sendo tomada pela pasta é o levantamento de todos os profissionais da Educação que ainda não se vacinaram, para que sejam orientados a se vacinar antes do início das aulas.

O titular da pasta, Fábio Vaz, destacou que campanhas educativas de vacinação também serão realizadas com o foco no estudante, para estimular o aluno que ainda não se vacinou a se imunizar.

De acordo com o governador Wanderlei Barbosa, o Governo pretende retomar as aulas com segurança. “A nossa intenção é retomar as aulas de forma segura, sem colocar em risco a população. Nós temos que ter o cuidado de priorizar e disciplinar a nossa equipe para a vida, que é o mais importante para nós, preservar a vida do cidadão tocantinense”, ressaltou.

Comitê

As reuniões do Comitê de Crise acontecem semanalmente a fim de acompanhar, incentivar e propor medidas que contribuam para o combate à pandemia e para a transparência das ações relacionadas ao painel epidemiológico e aos recursos aplicados no enfrentamento à pandemia no Estado.

O Comitê é composto pelas seguintes instituições: Secretarias de Estado da Saúde, da Comunicação e da Educação, Juventude e Esportes; Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO); Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO); Assembleia Legislativa; Tribunal de Justiça (TJ); Ministério Público Estadual (MPTO); Tribunal de Contas do Estado (TCE); Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE); Ministério Público Federal (MPF-TO); Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Marinha do Brasil – Capitania Fluvial Araguaia Tocantins; Exército Brasileiro – 22º Batalhão da Infantaria Tocantins e Infraero.