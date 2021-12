Governador Wanderlei Barbosa recebe Título de Cidadão Gurupiense e reforça compromisso com desenvolvimento da cidade

Texto: Secom

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, agora é cidadão gurupiense. A honraria foi entregue nessa segunda-feira, 13, pela Câmara de Vereadores da cidade, em cerimônia realizada no Centro Cultural Mauro Cunha.

Além do Governador, outras 23 personalidades e autoridades municipais e estaduais foram homenageadas, dentre as quais, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antonio Andrade. O Título ao governador Wanderlei Barbosa foi uma propositura da vereadora Débora Ribeiro, aprovado por unanimidade pela Casa de Leis e sancionado pela prefeita de Gurupi Josi Nunes.

O Governador destacou a alegria em receber a mais alta condecoração de Gurupi e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento do município. “Esse reconhecimento a partir desse título nos dá orgulho e tranquilidade para trabalhar por essa cidade. O nosso Governo é pautado pela coerência e convergência com todos os segmentos para melhor atender as demandas locais e do Estado de uma forma geral”, ressaltou.

Wanderlei Barbosa acentuou que Gurupi constitui um polo educacional, comercial, industrial e de saúde e que a sua gestão sempre será pautada pela boa relação institucional.

O presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Maciel, enalteceu o comprometimento dos homenageados com o desenvolvimento de Gurupi. “Esses títulos são respeitados pelos 15 vereadores da Casa de Leis. Por trás de cada homenageado certamente existe uma história de luta”, frisou.

A vereadora Débora Ribeiro sustentou que o Governador prestou relevantes serviços ao município e ao Tocantins. “É uma das pessoas que faz por merecer esse título e foi uma honra muito grande poder entregar a honraria. É uma pessoa humilde e sábia para conduzir esse Estado”, ressaltou.