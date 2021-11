Governador Wanderlei Barbosa recebe prefeitos e garante continuidade das obras nos municípios tocantinenses

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou nesta quarta-feira, 3, a um grupo de prefeitos liderados pelo presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), o prefeito de Talismã Diogo Borges, a continuidade da execução dos programas do Governo que ampliarão a Infraestrutura dos municípios. A reunião aconteceu no Palácio Araguaia, com a presença dos secretários de Estado da Fazenda (Sefaz), Jairo Mariano, e do Planejamento e Orçamento (Seplan), Sergislei Moura.

Na reunião, os gestores foram orientados sobre o processo correto de protocolo dos projetos de obras e o planejamento de liberação de recursos para cada município.

O titular da Seplan, Sergislei Moura, explicou que os recursos serão liberados em três parcelas, após fiscalização do Governo e prestação de contas. “Vocês protocolam os projetos, faremos a transferência dos primeiros 33% e, após a conclusão da primeira parte da obra e fiscalização, nós liberaremos a segunda parcela, e assim por diante”, detalhou.

Ainda no encontro, os prefeitos demandaram apoio para pavimentação asfáltica e transporte escolar. De acordo com o secretário da Sefaz, Jairo Mariano, a prioridade do Governador é asfaltar os municípios que ainda não possuem o pavimento. “Também estamos trabalhando na disponibilidade financeira. Queremos asfaltar os municípios que mais precisam. As estradas são a base para qualquer coisa, sem falar na qualidade de vida dos moradores das cidades”, pontuou.

O governador Wanderlei Barbosa reforçou a importância de os prefeitos seguirem corretamente o passo a passo dos projetos, para que as demandas sejam atendidas e os recursos liberados. “Vamos fazer direito. Chegou o projeto corretamente, nós vamos fazer as transferências dos recursos. Está acordado. Vamos mandar os 33% do montante. Logo após, com uma parte do processo pronto, nós mandamos os outros 33%”, frisou.

O presidente da ATM, Diogo Borges, afirmou que a reunião foi satisfatória e os prefeitos saíram com boas expectativas. “Estamos esperançosos com o governador Wanderlei. Saímos daqui satisfeitos sabendo que o Governador irá nos ajudar. Em nome dos prefeitos, só tenho a agradecer”, disse.

Presenças

A reunião teve a participação dos prefeitos de Paraíso, Celso Morais; Itaguatins, Ivoneide Barreto; Lizarda, Professora Sussu; Pium, Valdemir Barros; Santa Maria, Itamar Barrachini; Monte Santo, Nezita Martins; Marianópolis, Isaías Piagem; Barrolândia, Adriano Ribeiro; São Bento, Paulo Wanderson; Rio Sono, Itair Martins; Peixe, Augusto Cezar; Rio dos Bois, Moacir Oliveira; Sandolândia, Radilson Pereira; São Sebastião, Adriano Rodrigues; Mateiros, Pastor João; Jaú, Luciene Araujo; Palmeirópolis, Bartolomeu Moura; Carmolândia, Neurivan Rodrigues; Itapiratins Sandro Rodrigues; e Figueirópolis, Jakeline Pereira.