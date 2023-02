Governador Wanderlei Barbosa prestigia posse dos deputados estaduais e reforça bom convívio com o Legislativo

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e o vice Laurez Moreira prestigiaram na manhã desta quarta-feira, 1° de fevereiro, a posse dos 24 deputados estaduais que vão integrar a 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado (Aleto) neste mandato que irá até o dia 31 de janeiro de 2027. A solenidade foi conduzida pelo então presidente da mesa, deputado Léo Barbosa, que fez a leitura do compromisso de posse.

Após a assinatura do termo de posse, os 24 deputados eleitos foram empossados como deputados estaduais. Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa, que já esteve na cadeira de deputado estadual por dois mandatos, agradeceu a boa convivência com o Poder Legislativo. “Cuidar das pessoas é dar uma boa educação, saúde e infraestrutura. Fizemos muito no ano passado e continuaremos neste ano. Temos um grande plano e sei que podemos contar com os parlamentares desta Casa”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa, convocando o vice, Laurez Moreira, a unir forças para tornar o Tocantins um Estado de prosperidade.

Ainda em seu discurso, Wanderlei Barbosa disse que recebe e trabalha com todos que o procuram. “Nós estamos aqui por um curto prazo de tempo. Nesse período que tenho oportunidade, quero trabalhar com a orientação de Deus e das pessoas que possam me ajudar. Coerência para fazer deste um Estado melhor. Não conseguiremos realizar muito se tivermos muitas divergências. As diferenças ideológicas não nos ferem e servem como aprendizado para que possamos acertar, e eu quero acertar”, afirmou.

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, parabenizou os deputados empossados e reafirmou o compromisso de trabalhar em conjunto para melhorar a vida dos tocantinenses. “É com muita alegria que prestigio e parabenizo os 24 deputados estaduais eleitos, agora, oficialmente empossados. Que cada um, que aqui tomou posse hoje, lembre-se do juramento feito e das suas obrigações para com o povo tocantinense. O meu sincero desejo de que realizem uma boa legislatura. Vamos caminhar juntos, com o nosso governador Wanderlei Barbosa, sempre com olhos voltados para o desenvolvimento do Tocantins”, destacou.

Deputados novatos

A deputada estadual, Janad Marques de Freitas Valcari (Professora Janad Valcari), discursou em nome dos novos deputados eleitos e parabenizou a gestão do Governo do Tocantins. “Estarei no Parlamento Estadual trabalhando de norte a sul, de leste a oeste do nosso Estado. Quero aqui parabenizar o nosso governador Wanderlei Barbosa pelo trabalho que vem realizando e pelo respeito a essa Casa de Leis. Quero dizer, a Vossa Excelência, que sou sua companheira na busca de melhorias para o nosso povo tocantinense”, afirmou.

Além da Janad Valcari, os recém-chegados na Casa Legislativa são: Luciano Pereira de Oliveira (Luciano Oliveira); Eduardo Malheiros Ribeiro Fortes (Eduardo Fortes); Marcus Marcelo de Barros Araújo (Marcus Marcelo); Wiston Gomes Dias (Wiston Gomes); Gutierres Borges Torquato (Gutierres Torquato); Eduardo Mantoan (Mantoan); Moisemar Alves Marinho (Moisemar Marinho); e Aldair da Costa Sousa (Gipão).

Deputados reeleitos

O deputado estadual, José Luiz Pereira Júnior (Professor Júnior Geo), em nome dos deputados veteranos, reforçou a importância de unir forças para contribuir com um Tocantins mais desenvolvido. “O objetivo dessa Casa de Leis e dos deputados que foram eleitos é somar forças, governador, com a sua pessoa, para que nós tenhamos um estado forte, um estado desenvolvido”, discursou.

Yghor Leonardo Castro Leite (Léo Barbosa); Cleiton Cardoso de Almeida (Cleiton Cardoso); Amélio Cayres de Almeida (Amélio Cayres); Olyntho Garcia de Oliveira Neto (Olyntho Neto); Valdemar Rodrigues Lima Júnior (Valdemar Júnior); Jorge Frederico (Jorge Frederico); Nilton Bandeira Franco (Nilton Franco); Antonio Jair de Abreu Farias (Jair Farias); Vanderlúcia Monteiro de Castro Reis (Vanda Monteiro); Ivory de Lira Aguiar Cunha (Ivory de Lira); Claudia Telles de Menezes Pires Martins Lelis (Claudia Lelis); Fabion Gomes de Sousa (Fabion Gomes); Vilmar Alves de Oliveira (Vilmar de Oliveira); e Eduardo Bonagura (Eduardo do Dertins) completam a lista de parlamentares que continuam exercendo seu trabalho legislativo na Aleto.

Edição: Jakelyne Monteiro

Revisão Textual: Marynne Juliate