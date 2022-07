Governador Wanderlei Barbosa participa de convenção evangélica em Colinas

O governador e pré-candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), participou no sábado, 16, da 83ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) da convenção CIADSETA, realizada em Colinas do Tocantins.

O evento, que reúne cerca de 700 pastores da Assembleia de Deus de todo o Estado, teve início na quinta-feira, 14, e termina neste domingo, 17.

Durante o encontro, Wanderlei destacou o trabalho de evangelização e ações sociais desenvolvidas pelos evangélicos. “Nós sabemos os trabalhos que os senhores fazem em suas cidades e comunidades; além da evangelização, o trabalho social, levando as pessoas para para o bom caminho”, disse.

Ainda segundo ele, sua gestão sempre esteve e estará aberta aos conselhos e sugestões de todos , inclusive dos pastores , na busca por um estado cada vez melhor e mais justo. “Não sou dono da verdade, sou um homem que escuta as pessoas: os mais simples, as professoras, os líderes evangélicos, enfim, todos”.

Esperança

Presidente do ministério CIADSETA no Tocantins, o pastor Paulo Martins destacou a importância da presença de Wanderlei Barbosa no evento, que segundo ele não acontecia há três anos. “Para nós, a participação do governador é muito importante. Suas palavras, com certeza, trazem esperança aos pastores, que foram muito afetados, inclusive psicologicamente, por causa da pandemia da Covid-19”, disse.

Participantes

Além de pastores de todo o Estado, a conferência contou com a participação do deputado federal Eli Borges, do prefeito de Colinas, Doutor Casarin, vereadores e ex-vereadores.