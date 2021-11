Governador Wanderlei Barbosa lança segunda etapa de vacinação contra febre aftosa em Araguaçu nesta sexta-feira, 5

A segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa será lançada nesta sexta-feira, 5, pelo governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, às 10 horas, na Fazenda Nelore JAL, do proprietário José Luiz Boteon, no município de Araguaçu, na região sul do Tocantins.

O Tocantins está há 24 anos livre da febre aftosa com vacinação, e a cada ano, vem mantendo altos índices de cobertura vacinal, o que demonstra o compromisso dos produtores rurais tocantinenses na defesa sanitária do rebanho.

Em 2021, o Tocantins alcançou um crescimento de 11% no rebanho de bovídeos (bovinos e bubalinos) em relação a 2020, alcançando 9,7 milhões de cabeças, distribuídos em 56,4 mil propriedades rurais.

“Os números são animadores e colocam a pecuária tocantinense no cenário nacional e internacional. Estamos nos preparando para a retirada da vacinação contra febre aftosa já para o próximo ano, o que possibilita conquistar novos mercados”, destaca o Governador.

Em 2020, o Tocantins exportou cerca de 80 mil toneladas de carnes e seus derivados para 39 países, entre os principais compradores da carne tocantinense se destacaram: China, Hong Kong, Rússia, Egito e Emirados Árabes.