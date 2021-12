Governador Wanderlei Barbosa inaugura sede da unidade aérea da Polícia Militar e reestrutura grupamento

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assinou na tarde desta terça-feira, 7, o Decreto nº 6.360, reestruturando o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer/PM). A assinatura ocorreu durante a cerimônia de inauguração da sede da Unidade, que funcionará nas dependências do Quartel do Comando Geral da PM/TO, em Palmas.

A unidade aérea da PMTO recebeu uma nova viatura durante o evento, que passou a integrar à sua estrutura, até então composta com duas aeronaves e quadro de pilotos e tripulantes capacitados. O Graer está apto para realizar operações de segurança pública em apoio aos órgãos estaduais e municipais, como monitoramento aéreo em operações policiais; apoio em operações de combate a queimadas; transporte de armas; transporte de pacientes, equipamentos e insumos hospitalares, como as vacinas utilizadas na pandemia da covid-19; órgãos para transplantes e apoio funerário para militares e familiares.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância do Graer para o Tocantins. “Manifesto minha alegria em criar mais uma modalidade de atuação da nossa PM. Sabemos o quanto esta unidade aérea é importante. Essas aeronaves já salvaram pessoas, levaram pessoas a outros estados. Este trabalho será de grande importância e valia à comunidade tocantinense. Temos que aparelhar nossas forças de segurança, precisamos estar munidos de bons equipamentos, viaturas e aeronaves”, ressaltou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Júlio Manoel Silva Neto, reforçou que a nova unidade traz um forte incremento logístico à corporação militar. “A partir de hoje, por meio do Decreto de criação, o Graer faz parte da estrutura organizacional da Polícia Militar do Tocantins. A unidade também poderá dar apoio a outras corporações e no salvamento de cidadãos. Hoje é a concretização de um sonho depois de muito sangue e suor”, pontuou.

Decreto

O Decreto que determina a reestruturação do Graer será publicado nesta terça-feira, 7, no Diário Oficial do Estado (DOE). Desta forma, o Decreto nº 3.617, de 6 de fevereiro de 2019 é revogado. Anteriormente, o Grupo era denominado Companhia Independente de Operações Aéreas do Tocantins (Cioa).

Conforme a publicação, fica a cargo do Graer, o exercício das atividades de comando, planejamento, coordenação, operacionalização, fiscalização, treinamento, segurança, manutenção e controle das movimentações aéreas relacionadas à Polícia Militar do Estado do Tocantins.

A circunscrição de atuação da unidade corresponde ao território estadual, podendo estender-se ao território nacional nos termos da legislação federal.

Presenças

Estavam presentes na cerimônia, os secretários de Estado de Parcerias e Investimentos (SPI), José Humberto; da Comunicação, Luiz Celso; o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Márcio Antônio Barbosa; o Chefe do Estado Maior da PMTO, Wesley Borges Costa; o comandante do Graer, Eduardo Douglas e demais autoridades.