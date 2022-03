Governador Wanderlei Barbosa entrega reforma de escola em Alvorada e anuncia pacote com mais 32 obras para a Educação

Por: Laiane Vilanova e Vania Machado | Governo do Tocantins

O governador do Tocantins Wanderlei Barbosa entregou na tarde desta segunda-feira, 14, as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Ana Maria de Jesus no município de Alvorada. Durante a solenidade que contou com a participação da comunidade e de autoridades políticas, o Governador Wanderlei Barbosa anunciou um pacote com mais de 32 obras em licitação para a educação.

A Escola Estadual Ana Maria de Jesus foi inaugurada em 1986 e atualmente atende a 210 estudantes por turno. As obras para reforma e ampliação da unidade de ensino tiveram início em julho de 2021 e foram concluídas neste mês de março de 2022 com investimento de mais de R$ 1,9 milhão oriundos do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS) do Banco Mundial.

A escola possui refeitório, quadra poliesportiva e bloco administrativo com sala para professores, sala para o financeiro, sala de orientação, arquivo, sala para a direção e secretaria. Além dessa estrutura, a escola conta com seis salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, bloco de banheiro para alunos, todos reformados.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, afirmou que a Escola Ana Maria de Jesus é o sonho dos pais e alunos da cidade. “Agora, vocês têm quadra, refeitório, bons banheiros e salas de aula. Fico feliz em entregar este sonho a vocês. Governador Wanderlei Barbosa na sua gestão, a Seduc vem realizando e entregando obras, e nesta unidade também terá educação para jovens e adultos no período noturno”, revelou.

Investimentos

Além do pacote de licitações de obras para a educação, o governador Wanderlei Barbosa apresentou um panorama geral de investimentos do Governo do Tocantins nas áreas de saúde e infraestrutura.

“Mais de R$ 100 milhões serão investidos na ampliação de escolas neste ano. Temos 32 obras sendo licitadas apenas na Educação. Nós vamos terminar o hospital de Gurupi, Araguaína e Augustinópolis. Vamos continuar fazendo saúde, educação e infraestrutura de qualidade. Mas essa tarefa não é fácil. São mais de mil quilômetros de rodovias que precisam ser arrancadas e feitas novamente”, destacou o Governador Wanderlei Barbosa.

As melhorias para a educação serão reportadas nos próximos dias com agenda que inclui lançamento de obras em Palmas, Araguaína e Gurupi. Porém, na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa adiantou que haverá um novo pagamento dos passivos dos professores. “Este mês nós vamos pagar os passivos de 2014, são mais de R$ 24 milhões atrasados aos professores”, anunciou o governador Wanderlei Barbosa.

O prefeito de Alvorada, Paulo Antônio, destacou a parceria das gestões municipal e estadual. “Somos esta referência em educação e saúde devido a esta parceria com o Governo do Estado. Wanderlei destina recursos para cá, e este é o diferencial. Hoje, inauguramos uma escola, mas já temos recursos para asfalto também”, complementou. Na ocasião, o prefeito convidou o governador Wanderlei Barbosa para descerrar a placa de inauguração do Centro Esportivo do Município.

Presenças

Também estavam presentes no evento, o secretário de Estado da Infraestrutura, Jairo Mariano; o presidente da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Paulo Lima; a senadora Kátia Abreu; os deputados estaduais Valdemar Junior, Olyntho Neto, Gutierrez Torquato e Luana Ribeiro; demais autoridades locais e comunidade de Alvorada.