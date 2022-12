Governador Wanderlei Barbosa emite Nota de pesar pelo falecimento de Pelé

Na tarde desta quinta-feira, 29, a tristeza toma conta de nossos corações com a notícia do falecimento do eterno Rei do Futebol Edson Arantes do Nascimento, o nosso tri campeão mundial Pelé.

Contrapondo a tristeza, me enche a memória os maravilhosos momentos de alegria que o Rei Pelé proporcionou, encantando o Brasil e o mundo todo, com a sua genialidade no futebol. Lances que maravilhavam até os seus adversários em campo. Fora do gramado, Pelé se tornou embaixador mundial do futebol e em 1995 foi nomeado Ministro do Esporte no governo Fernando Henrique Cardoso, deixando também um brilhante legado pela valorização das diversas modalidades do esporte como ferramenta de mudança e crescimento social.

Pelé, que em 2014 visitou o Tocantins e a Agrotins daquele ano, não deixa lacunas, uma vez que sua atuação e exemplo preencherão a memória de gerações de brasileiros e pelo mundo afora. Em respeito à memória do Rei Pelé e por todo seu legado, decreto Luto Oficial no Estado do Tocantins por três dias.

Em oração, peço que o consolo do Santo Espírito de Deus encha os corações dos familiares, amigos e de todos nós, brasileiros, que sentimos o aperto da tristeza da partida de nosso, para sempre, Rei Pelé.

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins