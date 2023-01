Governador Wanderlei Barbosa e vice Laurez Moreira tomam posse na AL e são recebidos pelo público no Palácio Araguaia

“Eu farei o meu governo de maneira simples, para que as pessoas tenham proximidade ao meu gabinete. Quero que os programas sociais da nossa gestão atinjam as pessoas. Eu quero cuidar do meu povo”. Foram com essas palavras que o governador Wanderlei Barbosa, iniciou sua fala na cerimônia de posse, juntamente com o vice-governador Laurez Moreira, neste domingo, 1º de janeiro. A sessão solene foi conduzida pelo deputado Antonio Andrade, atual presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), e contou com a participação da senadora eleita Dorinha Seabra Rezende, do senador Eduardo Gomes, da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, entre outras autoridades do judiciário, legislativo e prefeitos de vários municípios tocantinenses.

Em seu discurso como autoridade máxima da Aleto, o presidente Antonio Andrade ressaltou que reconhece o caráter do governador Wanderlei Barbosa. “Certamente ele governará seguindo os princípios da fé e honradez, o que nos permite afirmar que o Tocantins vai seguir com ações propositivas, buscando desenvolvimento para melhorar as condições do povo tocantinense. Tenho certeza que com a experiência de Laurez e de Wanderlei, a gestão fará um excelente trabalho. Aqui começa uma nova história para nossa gente”, afirmou.

Durante a sessão, o governador eleito, Wanderlei Barbosa, recebeu a faixa de Andrade e fez o juramento oficial, prometendo cumprir as constituições (Federal e Estadual). Posteriormente, em discurso, apresentou resultados da sua gestão, que assumiu em outubro de 2021, e garantiu manter o bom desempenho para os próximos quatro anos. “Esses resultados representam a prestação de contas que fazemos questão de externar. Temos um compromisso e vamos alcançar muito mais nos próximos anos, com atuação expressiva na saúde, educação, segurança e infraestrutura. Como governador não vou mandar, vou comandar para o povo tocantinense”, afirmou o governador recém empossado.

Ainda em seu discurso durante a posse, emocionado, o chefe do executivo agradeceu aos tocantinenses pela confiança, prometeu honrar e governar o Estado do Tocantins de forma justa, atendendo a contento todos os cidadãos do estado. “Obrigado a todos que confiaram em mim para que pudesse governar este Estado. Agradeço a todos que me fizeram chegar aqui. No nosso Governo teremos muito respeito, aos órgãos de Justiça, aos órgãos legislativos e aos tocantinenses. Deus abençoe o nosso Estado. Obrigado a todos”, discursou.

Dando continuidade à cerimônia de posse, o governador Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez Moreira caminharam até a ala norte do Palácio Araguaia, onde o pastor da Primeira Igreja Batista de Taquaruçu, Michelangelo Lima, e o arcebispo Dom Pedro Brito Guimarães, realizaram atos ecumênicos.

Já na Praça dos Girassóis, o vice-governador Laurez Moreira reforçou o potencial do Tocantins e afirmou que vai contribuir com a gestão de forma ativa para melhorar, cada vez mais, o bem estar social da população. “Eu sei da responsabilidade que é ser um vice-governador, ainda mais ao lado do nosso Wanderlei Barbosa. Garanto que ele e o Estado terão um vice-governador que dará tranquilidade e serviço, pois minha experiência me ensinou e estarei aqui para ajudar. Nós dois nascemos aqui no Estado e vamos fazer uma administração não só para o Tocantins, mas também para o Brasil, haja vista o potencial que temos”, conferiu o vice-governador Laurez.

Novamente discursando, no palco montado na ala norte do Palácio Araguaia, o governador Wanderlei Barbosa finalizou seu enunciado para a população garantindo o trabalho coletivo com equipe de Governo, prefeitos de todos os municípios e demais frentes políticas, para que juntos entreguem um trabalho de excelência. “Meu vice será de extrema importância para a nossa gestão. Quero dizer ao povo do meu Estado da certeza de uma coisa, que vamos trabalhar diariamente para corresponder essa confiança. Vou conversar com todos os setores e com os prefeitos. Peço sempre para meus secretários atendam bem a todos e todas, com educação e cuidado, pois somos remunerados para atendê-los. Estamos à disposição e essa é nossa obrigação”, finalizou o governador.

Perfil do governador Wanderlei Barbosa e do vice Laurez Moreira

Wanderlei Barbosa Castro tomou posse neste domingo, 1º de janeiro, para seu segundo mandato como Governador do Tocantins. Ele é natural de Porto Nacional, onde começou a carreira política em 1989, quando foi eleito vereador pelo município. Em 1996, tornou-se vereador por Palmas, cargo que ocupou até 2010. Neste mesmo ano, elegeu-se para o primeiro mandato de dois, como deputado estadual. Em 2018, foi vice-governador do Tocantins e assumiu o Executivo como governador em outubro de 2021.

Atualmente o governador é filiado ao Republicanos e no ano de 2022 a sua chapa de com Laurez Moreira de vice foi eleita em votação histórica. Venceram em primeiro turno, com 58,14% dos votos válidos, o que representa um total de 481 mil eleitores. De família política, Wanderlei Barbosa Castro é filho de Fenelon Barbosa, primeiro prefeito de Palmas, e pai de Léo Barbosa, reeleito como deputado estadual.

Laurez Moreira é um tocantinense legítimo. Nasceu em Dueré. Seu pai, Juarez Moreira, era agricultor e foi político na cidade. Começou a participar do movimento estudantil ainda jovem e em 1980 foi eleito vereador de Dueré. Nessa época, Laurez confirmou sua vocação para a política. Em 1994, candidatou-se a deputado estadual. Laurez foi eleito pela primeira vez e na Assembleia ficou por três mandatos. Ganhou experiência no parlamento e em 2006 resolveu representar o Tocantins na Câmara dos Deputados em Brasília.

Em 2010, Laurez foi reeleito com grande votação e fez um trabalho que o credenciou a se candidatar a prefeito de Gurupi, em 2012. Laurez venceu e se tornou prefeito. Foram 8 anos de gestão na cidade gurupiense. Hoje, além de ser vice-governador do Tocantins, preside o partido PDT no Tocantins.

