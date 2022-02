Governador Wanderlei Barbosa destaca avanço na regularização fundiária do Tocantins durante entrega de títulos de terras em Taguatinga

Texto: Secom | Governo do Tocantins

24/02/2022 – Publicado às 02:26

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, entregou 130 títulos definitivos de terras a 179 famílias do município de Taguatinga, no sudeste do Tocantins. O ato de entrega, realizado nesta quarta-feira, 23, visa garantir segurança jurídica aos produtores rurais sobre as suas propriedades.

Para a produtora rural Fabia de Souza Figueiredo, 39 anos, o título representa um futuro melhor para os filhos. “Foi muita luta, muita batalha, mas eu não desisti e só venci por conta de muita gente maravilhosa do Governo que me ajudou a realizar esse sonho que não é só para mim, mas um futuro que eu vou poder deixar para os meus filhos. E o que eu tenho para dizer para as pessoas é para não desistir dos seus sonhos que uma hora ele se realiza”, afirmou.

A iniciativa do Governo do Tocantins também possibilitará que os produtores tenham acesso a várias linhas de créditos rurais, implementos agrícolas e obtenção de maquinários para assegurar melhores condições de vida e de produção.

As irmãs Antônia, Maristela e Benidi Ferreira Ramos, de 84, 81 e 79 anos, respectivamente, esperavam há quase um século o documento que atesta a posse da Fazenda Morros à família Ramos. Em 1943, o pai das três irmãs, Benedito Ferreira Martins, adquiriu o pedaço de terra em uma negociação na qual o pagamento foi realizado com parte dos alimentos que ele plantava na propriedade.

Para a família Ferreira Ramos hoje será um dia de festa. “Para nós estarmos recebendo hoje esse título é a realização de um sonho, a conquista de um objetivo idealizado há muitos anos e que foi realizado hoje pelo Governador e sua equipe”, destacou Vanderlei Pereira Leite, genro do senhor Benedito Ferreira.

O governador Wanderlei Barbosa comemorou a entrega de títulos e destacou que pretende levar a regularização fundiária para todos os municípios tocantinenses. “Uma das agendas que elegemos como sendo uma prioridade dessa gestão foi a regularização fundiária, tanto urbana quanto rural. Já entregamos mais de 3 mil títulos e acredito que faremos muito mais com o apoio dos nossos parceiros como o Tribunal de Justiça”, ressaltou.

Parceiros

À frente dos trabalhos de regularização, o presidente do Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), Robson Figueiredo, explicou que a partir de hoje os moradores que receberam os títulos já podem procurar o cartório da cidade para concluir o registro da terra. “O título definitivo dá conforto a esses produtores, eles deixarão de ser apenas posseiros e passarão a ser os proprietários da terra. Os títulos já estão depositados em cartório e saindo daqui é só ir ao cartório e formalizar o documento. Estamos fazendo essa entrega hoje, mas ela não para aqui, a equipe segue em campo pelo mapeamento de mais áreas para serem regularizadas”, completou.

Também presente no evento, o coordenador do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária do Tribunal de Justiça, (Nupref), juiz Océlio Nobre, destacou os benefícios da ação do Governo do Tocantins para a população de Taguatinga. “Quando temos pessoas que estão desde a década de 60 procurando regularizar a propriedade e a gestão pública não consegue atender, ela perde a sua função de existir. Mas eu quero parabenizar aqui o governador que Wanderlei Barbosa por ter colocado essa pauta na sua agenda de Governo e fazer parte da solução”, finalizou.