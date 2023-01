Governador Wanderlei Barbosa confirma oferta de 6 mil vagas para a Saúde em novo concurso; edital está previsto para o 2º semestre

Por Cleber Toledo

O início do segundo mandato do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi marcado por entrevista a uma rede de televisão e reunião com secretários da Fazenda (Sefaz), Júlio Edstron; da Casa Civil, Deocleciano Gomes Filho; e da Comunicação (Secom), Márcio Rocha, para tratar de questões administrativas. O chefe do Poder Executivo aproveitou a entrevista nessa segunda-feira, 2, para destacar os principais projetos para os próximos quatro anos.

CONCURSOS

O principal tema abordado por Wanderlei Barbosa na ocasião foi os concursos públicos a serem realizados neste ano. O governador lembrou que, no momento, há 950 homens em formação para compor o quadro de policiais militares. Já a previsão para o certame na área da saúde é ofertar cerca de 6 mil vagas, sendo 2 mil vagas destinadas apenas para a contratação de médicos. A expectativa é de que o edital para este último concurso seja lançado no segundo semestre de 2023. Além disto, há seleções abertas para a educação, com 5 mil vagas; além da Universidade do Tocantins (Unitins), com 130; e dos Bombeiros (110).

EMPREGO E TURISMO

No que diz respeito à geração de emprego, o governador citou na TV o projeto Jovem Trabalhador, autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e que contemplará até 3 mil jovens tocantinenses; e o investimento nos Parques Industriais de Araguaína, Guaraí, Paraíso e Gurupi. “O Tocantins se prepara para ter endereços urbanizados e qualificados, além da recuperação e da reconstrução da malha viária que corta o Estado, auxiliando o escoamento do setor produtivo e no fomento ao turismo”, pontuou. Para esta área, Wanderlei citou ainda a criação de um projeto que abrangerá todo o Jalapão, sem concessões da área para a iniciativa privada. A ideia é incentivar a população local a trabalhar com o turismo sustentável com os atrativos naturais. “Visitei o povo jalapoeiro e ficou acordado que não faríamos nada sem antes conversar com eles. Assim nós faremos”, afirmou Wanderlei.

CARTÃO SOCIAL

O líder do Palácio do Araguaia relembrou, ainda, a criação do Cartão Social. O projeto não pôde ser executado em 2022, mas será implementado este ano. A proposta é oferecer subsídios para que famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso à alimentação, à educação e à dignidade.

TRANSPARÊNCIA

Wanderlei Barbosa finalizou a entrevista citando que confia na equipe administrativa que montou para o governo, caracterizando-a como coerente. “Os recursos não serão usados para me beneficiar, mas sim para o povo tocantinense. Os secretários têm autonomia e minha equipe tem coerência. Concluiremos os quatro anos de mandato respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo a transparência, orientando as comissões de licitação e barrando a prática de preços acima do mercado”, pontuou.