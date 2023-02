Governador Wanderlei Barbosa autoriza reforma e ampliação do Colégio Militar Duque de Caxias em Taquaruçu

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, autorizou nesta quinta-feira, 2, a reforma do Colégio Militar Duque de Caxias, em Taquaruçu, e anunciou a construção de um auditório na unidade. A Ordem de Serviço foi assinada durante solenidade realizada na escola, com a presença do secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz.

“Essa obra é importante para estruturação da comunidade de Taquaruçu e para organização dessa tradicional escola, onde estudei e minha mãe lecionou por 28 anos. É uma escola pioneira, com um histórico muito forte. Fico feliz em colaborar com um investimento de mais de R$ 3 milhões para melhorar a sua estrutura”, declarou Wanderlei Barbosa.

O Governador enfatizou que, além da reforma geral, o Colégio Militar Duque de Caxias vai ganhar um auditório com 200 lugares, para realização de formaturas e eventos da comunidade. Serão investidos mais de R$ 3,2 milhões para as obras. Wanderlei Barbosa indicou, ainda, a fundação de uma unidade de ensino nos mesmos moldes no distrito de Buritirana.

A diretora do Colégio Militar Duque de Caxias, capitã Joseline Rios Ferreira, reforçou que a reforma e o auditório vão contribuir para o desenvolvimento de projetos com a comunidade. “É abrir as portas da escola para um maior número de pessoas”, comemorou.

O secretário Fábio Vaz destacou as ações da Seduc nos últimos 15 meses. “O Governo priorizou a educação e a Pasta se tornou uma tocadora de obras. Além da preocupação com os servidores, que tiveram todos os seus passivos e seus direitos pagos, também estamos preocupados com a qualidade do ensino e para isso estamos entregando equipamentos para o administrativo, bem como para os alunos”, detalhou.

Desde que assumiu o Governo do Tocantins, em outubro de 2021, o governador Wanderlei Barbosa já autorizou 137 obras da educação em todo o Estado, com investimento de mais de R$ 160 milhões.

Edição: Luiz Melchiades

Revisão Textual: Marynne Juliate