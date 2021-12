Governador Wanderlei Barbosa autoriza os primeiros repasses do programa que vai investir R$ 278 milhões no fortalecimento da infraestrutura dos municípios

‘’Todos os 139 municípios tocantinenses serão atendidos pelo programa”. Garantiu o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, ao assinar nesta terça-feira, 28, as primeiras 52 ordens de repasse de recursos do programa de Fortalecimento de Investimentos nos municípios. Por meio do programa serão investidos R$ 278 milhões, em três parcelas, para aplicação em obras estruturantes dos municípios. A solenidade foi realizada no auditório do Palácio Araguaia, com a presença dos prefeitos dos respectivos municípios beneficiados neste primeiro momento.

Ao todo são R$ 2 milhões para cada município e a primeira parcela do montante será depositada imediatamente na conta das prefeituras. Por meio do programa, que envolve as pastas da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) e Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), o Governo do Tocantins garante a execução de obras de infraestrutura, com liberdade e autonomia aos prefeitos para priorizar os projetos que atendam as necessidades locais. Com a iniciativa o Governo do Tocantins demonstra o caráter democrático da gestão, que visa, sobretudo, a geração de emprego e renda para a população e, automaticamente, o desenvolvimento urbano e rural.

“Os recursos são do Estado e nós temos muito orgulho de poder contribuir com a melhoria da infraestrutura dos nossos municípios e das nossas cidades, para que elas sejam melhores e ofereçam qualidade de vida aos nossos tocantinenses. Se as nossas cidades estiverem bem, certamente o Estado estará bem também e, é por isso que o Governo se propôs a realizar essa parceria com os prefeitos”, frisou o Governador explicando que os convênios vão abranger diversas áreas, com a construção de asfalto, recuperação de praças, ginásio de esportes e outras obras estruturantes. “O pagamento é feito pelo estado, mas as prioridades são elencadas pelos municípios”.

“Definitivamente, hoje vivemos um momento histórico para o Estado, porque há muito tempo o Governo não realizava investimentos diretos nos municípios”. Essa foi a reação do prefeito de Talismã e presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), Diogo Borges, afirmando ainda que o ato representa o maior evento municipalista da história do Tocantins. Segundo ele, esses recursos chegaram no momento certo em virtude da necessidade dos prefeitos realizarem obras de infraestrutura nas estradas vicinais, recuperação e construção de asfalto e melhorias de praças e quadras de esporte, o que segundo ele fortalece a retomada do crescimento da economia dos municípios e do Tocantins.

O secretário Jairo Mariano, da Seinf, explicou que os recursos do programa vêm ao encontro das demandas dos prefeitos e serão utilizados em diversas ações nos municípios, a exemplo da construção de praças, ginásios de esportes, asfalto entre outras de cinco pastas que contam com recursos empenhados para atender os prefeitos. “Com essas ações, o programa vai gerar renda nos municípios e, para complementar, vamos contar ainda com recursos de emendas parlamentares e outros recursos diretos com execução do Governo do Tocantins”, explicou o Secretário.

Presenças

Participaram do evento a deputada federal Professora Dorinha; deputados estaduais, prefeitos, vereadores, secretários de Estado e outros auxiliares do Governo.