Governador Wanderlei Barbosa autoriza abertura de licitação para pavimentação da rodovia entre Pindorama e Silvanópolis

Por: Laiane Vilanova e Vania Machado | Governo do Tocantins

Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

14/03/2022 – Publicado às 07:03

Os moradores de Pindorama do Tocantins receberam na manhã desta segunda-feira, 14, a notícia de que em breve o trecho entre a Rodovia TO-262/040 e o entroncamento da BR-010 na altura de Silvanópolis será pavimentado. A autorização para abertura do processo licitatório foi dada pelo governador do Tocantins Wanderlei Barbosa, durante a inauguração do Núcleo de Identificação na cidade. O evento contou com a presença do prefeito da cidade, Thiago Tapajós, parlamentares estaduais e federais, demais autoridades e comunidade local.

O Governador também liberou a primeira parcela do convênio de mais de R$ 2 milhões firmado entre o Governo do Tocantins e a Prefeitura, que serão aplicados em obras de pavimentação e calçamento das vias urbanas da cidade. O valor da primeira parcela é de mais de R$ 665 mil, oriundos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos.

“São as parcerias que nós temos feito com os municípios para melhorar a vida das pessoas. Com esses R$ 2 milhões, vamos fazer aqui obras estruturantes na área urbana. Além disso, autorizamos a abertura do processo de licitação de uma obra muito importante para a região que é a estrada que liga Silvanópolis a Pindorama, para dar uma melhor mobilidade tanto para cidade, que é turística, quanto o setor produtivo, que está crescendo muito”, destacou o Governador Wanderlei Barbosa.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Jairo Mariano, informou que a pavimentação asfáltica entre Pindorama e Silvanópolis tem aproximadamente 24 km de extensão, com custo estimado de R$ 42 milhões. “Uma obra esperada há muitos anos pelos moradores das duas cidades, de Silvanópolis e Pindorama”, frisou.

Hospital

O Governador também participou da entrega da obra de reforma do Hospital de Pequeno Porte de Pindorama e da entrega de uma ambulância que servirá a unidade hospitalar, ambos com recursos de emendas parlamentares. “É muito importante essa parceria entre prefeitura, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e bancada federal. Nosso intuito é não sobrecarregar os grandes hospitais, por isso, nós estamos aqui doando o centro cirúrgico e, se possível, vamos ajudar o prefeito com o convênio para fazer as cirurgias eletivas aqui mesmo”, informou o Governador Wanderlei Barbosa.

Com a ampliação, o local passa a contar com laboratório de análises clínicas; exames de ultrassonografia, raio-X e eletrocardiograma; além do atendimento de urgência e emergência e internação.

Núcleo de Identificação

Dotado com mobiliários e equipamentos eletrônicos modernos e com espaço amplo e de fácil acesso, o Núcleo de Identificação Civil de Pindorama está situado na sede da Prefeitura.

Com o Núcleo de Identificação, o Governo do Tocantins por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública proporciona mais dignidade e comodidade aos cidadãos de Pindorama pois disponibiliza a emissão de 1ª e 2ª vias de Carteira de Identidade na própria cidade, diminuindo custos com deslocamento, hospedagem e alimentação.

Como ressalta a dona de casa Luciana de Oliveira, que foi receber a carteira de identidade do filho, “antes desse Núcleo vir para cá, quem quisesse fazer a carteira de identidade, tinha que ir em Palmas ou então em Porto Nacional. Agora ficou fácil para quem precisar do serviço fazer a identidade do filho por exemplo, aqui mesmo na cidade resolve tudo”, comemorou a moradora.

O prefeito Thiago Tapajós agradeceu diretamente ao governador Wanderlei Barbosa. “Hoje, Pindorama lhe abraça. Para mim, era um absurdo o morador de Pindorama sair daqui para poder fazer a identidade em outra cidade e gastar com combustível. Agora com o Instituto na cidade vai melhorar tudo”, ressaltou.

Os serviços do Núcleo são coordenados pela Superintendência de Polícia Científica por meio do Instituto de Identificação.