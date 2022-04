Governador Wanderlei Barbosa assina ato de promoção de 276 bombeiros militares e incentiva a realização de novos cursos para a categoria

Por Talita Melz / Edição: Alba Lobo / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

20/04/2022 – Publicado às 15h45

O Governador Wanderlei Barbosa, participou na manhã desta quarta-feira, 20, da cerimônia de formatura de 45 bombeiros militares que fizeram o Curso de Habilitação de Oficiais da Administração (CHOA 2021/2022). Também houve a entrega de 46 medalhas de Mérito Bombeiro Pioneiro e a assinatura do ato de promoção de 276 bombeiros militares. O evento ocorreu na sede do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em Palmas.

Na cerimônia, o Governador Wanderlei Barbosa parabenizou os formandos e falou da importância da corporação e da beleza da profissão dos bombeiros, além da responsabilidade da profissão. “É uma honra importante para vocês e todos os tocantinenses que têm os bombeiros como referência. Quando o bombeiro é convocado, ele não desiste. O bom combate, ele faz. Seja para combater o incêndio, salvar vidas, seja para fazer o socorro da pessoa que se está acidentada”, destacou o Governador Wanderlei Barbosa.

O Governador Wanderlei Barbosa, que também é paraninfo da turma CHOA 2021/2022, declarou que os cursos são o reconhecimento do trabalho da corporação e é necessário continuar a formação dos militares. “Quero que essa agenda não pare e novos estudos sejam realizados para um novo curso de formação de sargentos. Esse reconhecimento deve ser periódico. É um direito dos militares”, afirmou.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMTO), Coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, também parabenizou os novos formandos. “Essa conquista é o reconhecimento pelo trabalho realizado e pelas etapas que foram concluídas com êxito. É um dia de reconhecimento neste ano em que são comemorados 30 anos da criação do Corpo de Bombeiros. Temos que reconhecer quem passou e quem ainda contribui. Esse reconhecimento se deu pela homenagem aos pioneiros”, ressaltou.

O comandante também agradeceu o apoio do Governador Wanderlei Barbosa à corporação. “O Governador sempre esteve aberto e avançamos na data-base e nas promoções. Concedeu as promoções que, desde 2017, não eram feitas. Hoje, o senhor promove essa turma, que teve que passar por todas as etapas e, hoje, sobe esse novo degrau de direito. E, neste ato, são promovidos 276 militares do Corpo de Bombeiros de todo o Estado, demonstrando o compromisso e o respeito com nossa corporação”, declarou.

CHOA

Os Bombeiros Militares formados nesta quarta-feira, 20, são de uma turma que iniciou o Curso de Formação em Administração em novembro de 2021, após os interessados na graduação participarem de um concurso interno, em que concorreram às vagas abertas pelo Comando-Geral. Com a conclusão, os militares com as melhores notas podem escolher em qual Batalhão ou Companhia vão querer atuar. A cerimônia foi aberta para família, amigos, convidados e demais interessados.

Também estiveram presentes na cerimônia, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Antonio Andrade; o Comandante-Geral da Polícia Militar (PM), Coronel Silva Neto, além de representantes da Capitania Fluvial Araguaia-Tocantins (CFAT), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Poder Judiciário, deputados estaduais e vereadores e empresários.