Governador Wanderlei Barbosa anuncia benefícios para os servidores da Educação do Tocantins

Por Núbia Daiana Mota / Edição: Luiz Melchiades / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

15/03/2022 – Publicado às 19:27

Durante as comemorações do Dia Nacional da Escola, nesta terça-feira, 15, o Governador Wanderlei Barbosa anunciou uma série de benefícios para os servidores da Educação, dentre eles, o pagamento dos passivos das Progressões de 2014, a atualização do Piso Salarial dos Professores e o aumento nos vencimentos dos profissionais que atuam nas funções de diretor e secretário escolar na rede estadual de ensino.

Somados, os investimentos anunciados hoje pelo Governo do Tocantins destinados à valorização dos profissionais da Educação, representam um total de R$ 64 milhões. Os servidores públicos da Educação já haviam sido contemplados com outros benefícios divulgados ainda no final de 2021.

No evento, realizado no Colégio Estadual São José, em Palmas, o Governador do Tocantins Wanderlei Barbosa exaltou o papel dos servidores para o desenvolvimento do Estado. “Estamos vivenciando um momento histórico, no qual honramos a categoria da Educação, garantindo que os profissionais recebam o que lhes é de direito. Esse é um governo que reconhece o valor dos trabalhadores que são a força que impulsiona o serviço público”, enfatizou.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Fábio Vaz, destacou que tem sido uma preocupação da gestão investir nos servidores e na estrutura das unidades de ensino. “O nosso trabalho para melhoria da educação está pautado em: parte pedagógica, valorização dos servidores e melhoria da infraestrutura das nossas escolas”, detalhou.

Uma década de Progressões liquidadas

Na solenidade, o Governador Wanderlei Barbosa também assegurou o pagamento dos passivos das progressões de 2014. Serão investidos mais de R$ 24 milhões em recursos para liquidar as progressões referentes ao ano em questão. O montante beneficiará 5.801 professores, englobando 3.165 servidores ativos e outros 2.636 aposentados.

No mês de dezembro de 2021, o Governo do Tocantins pagou cerca de R$ 165 milhões referentes às progressões de 2015 e 2016 e o retroativo da data-base de 2015 a 2018 para os servidores da educação.

Piso Nacional dos Professores

Também em cumprimento aos direitos dos profissionais da Educação, o Governo do Tocantins autorizou a atualização dos valores do Piso Nacional aos professores. Mais de 5.300 trabalhadores serão beneficiados com a medida.

O valor pago, atualmente, aos professores normalistas (efetivos com magistério) é de R$ 2.886,00. Com o reajuste, os profissionais receberão R$ 3.845,00, em conformidade com o piso nacional.

Serão atualizados ainda os vencimentos dos professores da educação básica (contratados com nível superior). Até o momento, os profissionais recebiam R$ 3.582,00. Com o aumento, o salário pago pelo Governo do Tocantins será de R$ 4.000,00.

Os vencimentos dos demais professores de nível superior efetivos já são superiores ao estabelecido pelo piso nacional e variam conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Pública do Tocantins.

Maior gratificação para diretores e servidores

Além dos professores, foram contemplados os servidores que atuam nas funções de diretor e os que atuam como secretário de unidade escolar. O aumento beneficiará 860 profissionais das 496 escolas da rede estadual, o que representa um acréscimo de mais R$ 3,7 milhões por ano e o impacto na folha de pagamento.

“Há aproximadamente uma década, os servidores que desempenham estas funções não eram contemplados com aumento salarial. É mais do que justo esse reconhecimento pecuniário aos profissionais que desempenham um papel importantíssimo na gestão das nossas unidades de ensino. Como professor, posso dizer que a categoria está sendo de fato valorizada nesta gestão”, concluiu o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz.