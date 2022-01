Governador Wanderlei Barbosa acompanha Operação Enchente em Praia Norte, Sampaio e Axixá

A força-tarefa liderada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) para amenizar os impactos das enchentes no Estado segue com as ações de monitoramento nesta terça-feira, 4, em Praia Norte, Sampaio e Axixá do Tocantins, cidades acometidas pelas chuvas na região do Bico do Papagaio. O governador em exercício Wanderlei Barbosa acompanhou as equipes dos bombeiros militares e das defesas civis estadual e municipais com intuito de propor ações de proteção às famílias da região.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, em Praia Norte, a área urbana da cidade não sofreu impactos, devido ao fato de estar em um nível mais alto que o rio. Entretanto, os pequenos produtores ribeirinhos que ficam na zona rural da cidade sofreram com o alagamento de suas produções agrícolas, todavia a situação está sob controle. Em Sampaio não foram registrados impactos. Em Axixá, o Governador, acompanhado do prefeito Auri-Wulange Ribeiro, visitou as áreas alagadas.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que o Estado continuará monitorando toda a região do Bico Papagaio. “Nós continuaremos fazendo o monitoramento de toda essa região, para tentar impedir desastres e estamos tomando todas as medidas de precaução e de socorro às famílias já impactadas”, destacou.

Nessa segunda-feira, 3, o governador Wanderlei Barbosa acompanhou as equipes na região do Bico do Papagaio. Ao verificar a situação em São Miguel do Tocantins, que teve comércios e casas inundadas, anunciou ações imediatas como a distribuição de cestas básicas, água potável, colchões, cobertores e até medicamentos, para as pessoas levadas aos abrigos.

Segundo os dados da Defesa Civil, 35 municípios foram impactados pelas chuvas que afetaram um total de 894 pessoas. O Tocantins tem hoje 340 pessoas desabrigadas nos municípios de Araguanã, Itaguatins, São Miguel do Tocantins, Rio dos Bois e Pedro Afonso. Outras 154 estão desalojadas em Araguanã, Paranã, Rio dos Bois, Pedro Afonso, Tupirama, Tupiratins, Palmeirante, Bom Jesus, São Sebastião, São Miguel, Sampaio e Itaguatins.

Operação Enchente

A força-Tarefa instituída pelo Decreto n° 6.382, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição de 29 de dezembro, tem como objetivos levar suporte, apoiar e socorrer vítimas das inundações que estão ocorrendo em vários municípios do Estado. Quatro equipes de bombeiros prestam assistência aos municípios da região do Bico do Papagaio para reforçar os trabalhos na região.

A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros e tem como integrantes, as Secretarias de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), da Governadoria (Segov), da Saúde (SES), do Planejamento e Orçamento (Seplan), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Agência de Fomento do Estado do Tocantins (Fomento) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins).