Governador participa de inaugurações e anuncia obras na área da educação

O Governador do Tocantins em exercício, Wanderlei Barbosa, cumpriu uma extensa agenda de visitas ao interior do Estado, onde participou de inaugurações e entregas de equipamentos, além de acompanhar de perto as enchentes causadas pelas chuvas que castigam as populações ribeirinhas.

O primeiro compromisso do Governador foi na quinta-feira, 30, em Tupiratins, região central do Estado, onde, na companhia da prefeita Filó, acompanhou a cheia do Rio Tocantins. Na ocasião o Governador reforçou o compromisso de monitorar de perto a situação das cheias em todo o Estado e prestar atendimentos às famílias impactadas pelas enchentes.

“Criamos uma força-tarefa para amenizar os danos causados pelas chuvas e estamos prestando assistência aos impactados. Estamos vigilantes e à disposição da população”, reforçou o Governador.

Wanderlândia

Em um segundo momento, no norte do Estado, o governador Wanderlei Barbosa prestigiou solenidade de inaugurações em Xamberlândia, distrito de Wanderlândia, ocasião em que foram entregues a reforma de uma Unidade Básica de Saúde, máquinas agrícolas e a iluminação do povoado.

Na oportunidade, ele anunciou que no próximo ano vai realizar licitação para 32 novas obras no setor da Educação. As obras envolvem a construção de novas unidades, reformas, continuidades de obras de escolas que estão paralisadas há anos, além de reformas de quadras esportivas e ambientes de uso dos estudantes.

“Não tenham dúvidas de que vamos realizar um grande trabalho para transformar e tornar os ambientes escolares cada vez melhores para os nossos estudantes e também para os nossos profissionais da educação”, ressaltou o Governador.

O Governador Wanderlei Barbosa também destacou o pagamento das datas bases e outros benefícios para os professores e lembrou que o desenvolvimento pleno do Estado passa necessariamente por uma educação de qualidade e, para isso, é preciso valorizar a categoria dos professores e servidores do setor, bem como, oferecer um ambiente de trabalho saudável. “Um ambiente de trabalho em boas condições motiva os professores e favorece o aprendizado. É isso o que queremos”, salientou.

O prefeito de Wanderlândia, Djalma Júnior, agradeceu a presença do Governador e destacou o caráter democrático da gestão. “O senhor não me surpreendeu, porque sei da sua simplicidade, capacidade e desprendimento em realizar as ações que o povo precisa. A sua presença aqui em nosso município é a prova que você sempre procura está ao lado do povo”, afirmou.

Muricilândia

Ainda no norte do Estado, nesta sexta-feira, 31, o Governador esteve em Muricilândia, onde, ao lado do prefeito Alessandro Borges, participou das inaugurações da reconstrução asfáltica de ruas e avenidas, do ginásio poliesportivo, iluminação pública, pontes e avenidas.

O Governador falou da satisfação de poder estar presente neste último dia do ano em Muricilândia inaugurando obras estruturantes para melhorar a qualidade de vida da população .”Muricilândia é um exemplo do que queremos em todos os municípios. E para que todas as prefeituras também possam melhorar a infraestrutura de suas cidades, recentemente celebramos convênios destinando R$ 2 milhões para os 139 municípios. Com esses recursos será possível melhorar a qualidade de vida dos moradores e o aspecto visual das cidades e do Tocantins”, frisou o Governador

O prefeito Alessadro Borges agradeceu o desprendimento do governador Wanderlei Barbosa em prestigiar o evento.

Presenças

Além de prefeitos e vereadores de toda a região, o evento contou com a presença de deputados estaduais e federais.