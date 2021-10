Governador Mauro Carlesse visita Abav Expo & Collab e reafirma compromisso com turismo e cultura tocantinense

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, participou nesta sexta-feira, 8, da 48ª edição da ABAV Expo & Collab, a maior feira de negócios de turismo da América Latina, em Fortaleza-CE. O evento, realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), é uma referência internacional de negociações de um dos setores que mais cresce no Brasil.

Recepcionado pelo presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Jairo Mariano, que acompanha o evento desde sua abertura, o governador Mauro Carlesse visitou o estande tocantinense e conversou com representantes do trade turístico nacional, autoridades, investidores e visitantes que pautaram o protagonismo do Tocantins na retomada do turismo com segurança, após o período crítico da pandemia da covid-19.

O governador Mauro Carlesse afirmou que a participação do Tocantins abre um leque de oportunidades de atração de investimentos que irão fortalecer a retomada das atividades turísticas em todo o Estado. “Estamos trabalhando de uma forma positiva para valorizar os nossos atrativos e a nossa cultura. Apresentar nossos potenciais nesta feira é mostrar o nosso povo, a nossa cultura e as nossas belezas naturais e buscar melhorias para que possamos implementar ainda mais o turismo no nosso Estado”, ressaltou.

O Tocantins tem sido referência na retomada consciente da atividade turística com ações que tem sido destaque em todo o país e que ganharam notoriedade na ABAV Expo & Collab, por meio do Ministro do Turismo, Gilson Machado. O Estado se destaca pela sua pluralidade de destinos e atrativos turísticos ligados ao turismo de natureza, ecoturismo, pesca esportiva, observação de aves e turismo de experiência.

Com estande próprio de 80m², o Governo do Tocantins apresentou os roteiros e atrativos culturais tocantinenses, apoiando mais de 30 empresas e instituições ligadas ao trade turístico que participaram da ABAV Expo & Collab 2021 e utilizaram o espaço para comercialização dos seus produtos e serviços.

O governador Carlesse elogiou a organização do evento durante encontro com a presidente da Abav Nacional, Magda Nassar. “A Abav tem investido para que possamos mostrar que o Brasil tem muitos lugares a serem visitados, em especial o nosso Tocantins com regiões encantadoras e uma rica cultura”, frisou.

O presidente da Adetuc, Jairo Mariano, considerou positiva a participação do Tocantins na Abav. “Recebemos diversos investidores com interesse em montar seus negócios no Tocantins. A feira abre as portas de todos os estados para a retomada do turismo nacional, com um incentivo para que as empresas e os turistas descubram os destinos brasileiros. Como um dos destinos mais desejados do Brasil, o Tocantins não poderia ficar de fora de um evento como esse, com a sua representatividade cultural e turística”, ressaltou.