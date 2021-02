Governador Mauro Carlesse recebe prefeitos e anuncia investimentos em infraestrutura

Em continuidade à agenda municipalista, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, acompanhado do seu vice-governador, Wanderlei Barbosa, reuniu-se nesta terça-feira, 2, com oito prefeitos e alguns vereadores para tratar de melhorias em infraestrutura, saúde, educação e segurança. A reunião foi intermediada pelo deputado estadual Amélio Cayres.

O governador Carlesse ressaltou a importância desses encontros com os prefeitos para ouvir as demandas, firmar parcerias e melhorar a qualidade de vida das comunidades locais. “Essas reuniões têm que ser constantes, ouvindo as demandas junto com os secretários e atendendo o que pode ser feito de imediato, buscando recursos para viabilizar obras. As demandas são grandes, mas podem contar com a parceria do Governo do Tocantins. Acreditamos que este ano deve ser bem melhor com a retomada da economia”, afirmou.

Na ocasião, o Governador destacou que a Gestão Estadual vai desenvolver um grande projeto de infraestrutura em todos os 139 municípios. “Vamos investir em melhorias nas rodovias estaduais e estradas vicinais, construir estradas, cascalhar e fazer pontes. Vamos destinar mais de R$ 80 milhões para pontes visando melhorar o escoamento da produção e o tráfego de veículos. Nos próximos dias, vamos chamar os municípios, ver a demanda de cada e buscar atender a todos”, adiantou o Governador, que ainda falou sobre reformas de escolas e regularização fundiária.

O vice-governador Wanderlei Barbosa destacou que é de suma importância esse canal de comunicação entre o Estado e as prefeituras. “Assim, conseguiremos planejar as ações e atender a população em suas reais necessidades”, destacou.

Demandas

A principal demanda apresentada pelo prefeito de Praia Norte, Ho-Chi-Min, é na área de saúde. “Devemos buscar com que cada município cumpra a sua parte, que a gente faça parcerias com o Estado e que venha a beneficiar e trazer melhorias para as nossas comunidades. Então, o Governador se prontificou a fazer um levantamento junto à Secretaria de Estado da Saúde para que a gente possa fazer um enfrentamento e melhorar a saúde na região do Bico do Papagaio”, destacou.

Em São Miguel, o prefeito Alberto Moreira destacou a necessidade de reformas nas escolas e a melhoria na arrecadação. “Essa abertura do diálogo para trazer as demandas ao Governador é importante, fica mais fácil de esses benefícios chegarem ao nosso município”, pontuou.

O prefeito de Sampaio, Armindo Cayres, destacou a importância dos gestores municipais serem ouvidos para que as reais necessidades locais sejam atendidas. “É fundamental e necessária essa parceria entre União, Estado e Município, todos com um único objetivo”, destacou o prefeito.

Participaram ainda da reunião, os prefeitos de Buriti do Tocantins, Lucilene Cayres; Augustinópolis, Antônio Caires de Almeida, o Antônio do Bar; Santa Maria, Itamar Barrachini; Lagoa do Tocantins, Leandro Soares; Riachinho, Ronaildo Bandeira; o presidente da Câmara de Esperantina, Reginaldo Pereira Silva, entre outros vereadores.