Governador Mauro Carlesse autoriza repasse de recursos para manutenção da frota do transporte escolar dos municípios

A manutenção da frota de veículos é o principal fator para a prevenção de acidentes envolvendo o transporte escolar. Foi com essa preocupação que o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, determinou à Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), na tarde desta quarta-feira, 9, o repasse de recursos para a manutenção da frota de veículos do transporte escolar dos 139 municípios tocantinenses.

A medida foi anunciada durante reunião com o presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM) e prefeito de Talismã, Diogo Borges, e a titular da Seduc, Adriana Aguiar.

A frota escolar dos municípios tocantinenses está parada há meses, desde a suspensão das aulas causadas pela pandemia da Covid-19, porém, considerando a preparação para o retorno das atividades escolares, o governador Mauro Carlesse entende que é preciso garantir a manutenção de toda a frota. “Os municípios passam por dificuldades, mas nós estamos preocupados com a segurança e a integridade física das nossas crianças. O que vamos fazer é repassar mais recursos para esses gestores realizarem a manutenção dos veículos da frota escolar e garantir a segurança dos estudantes”, ressaltou.

A secretária Adriana Aguiar explicou que o Estado do Tocantins já está se organizando para o retorno de aulas presenciais, com a preparação das escolas e a vacinação dos professores. Segundo a gestora, a manutenção do transporte escolar é um processo importante nesse contexto. “Os municípios estão com a frota parada por um tempo considerável devido à pandemia e o Governo do Estado vai dar uma ajuda para manutenção desses veículos, para que voltem em condições satisfatórias para transportar os alunos”, frisou.

De acordo com a secretária Adriana Aguiar, nos próximos dias será realizado um levantamento sistemático da realidade de cada município para programar o repasse dos recursos e garantir a manutenção dos veículos no momento do retorno das aulas presenciais no segundo semestre. A gestora explicou, ainda, que será realizada uma parcela extra do convênio relacionado ao uso compartilhado do transporte escolar entre Estado e municípios.

O presidente da ATM, Diogo Borges, afirmou que essa demanda já vinha sendo tratada com a secretária da Educação e que o governador Mauro Carlesse determinou de imediato a realização do levantamento para atender ao pleito. “Os gestores dos municípios estão receosos de não conseguirem levantar a frota a tempo e tomamos a iniciativa de levar o problema ao Governo do Estado. O Governador foi sensível ao problema e mandou fazer o estudo de cada localidade e nos garantiu que fará o possível para liberar os recursos para atender esses municípios”, declarou, agradecendo ao governador Mauro Carlesse pela medida.

À reunião estavam presentes o secretário-geral da ATM, Jailton Bezerra; o secretário de Estado da Comunicação, Élcio Mendes; e o secretário-chefe do Gabinete do Governador, Sebastião Alburquerque.