Governador Carlesse vistoria Hospital Geral de Gurupi e anuncia abertura de 20 leitos de UTI Covid-19

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, vistoriou e apresentou à imprensa nesta segunda-feira, 28, as instalações da primeira etapa do Hospital Geral de Gurupi (HGG). A expectativa do Governador é inaugurar a unidade hospitalar no mês de agosto deste ano.

Na oportunidade, ele anunciou a abertura de mais 20 leitos de UTI Covid-19, que vão funcionar de imediato para atender a demanda de Gurupi e região sul do Estado. Agora, o Estado passa a contar com 200 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, exclusivos para atendimento a pacientes com Covid-19, sendo 56 somente em Gurupi.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação está realizando o paisagismo e, tão logo seja finalizado, as obras da primeira etapa serão concluídas, após quase oito anos de lançamento. São mais de 12 mil metros quadrados e a expectativa do Governo do Tocantins é iniciar o mais breve possível as obras da segunda etapa da unidade.

A obra teve a assinatura da Ordem de Serviço no dia 30 de novembro de 2013 e era para ser construída em 720 dias. O curso do HGG é de R$ 33 milhões, sendo que R$ 10 milhões foram de recursos do tesouro estadual e R$ 23 milhões do Governo Federal por meio da Caixa Econômica Federal.

O governador Mauro Carlesse falou do desafio de construir a unidade de saúde, sendo que, com determinação e união de todos, já está funcionando parcialmente e, no mês de agosto, a primeira etapa estará completamente concluída. “Com mais esses leitos de UTI em funcionamento, a região está bem servida e, em breve, toda a comunidade estará sendo atendida aqui. Estamos honrando esse compromisso e, certamente, em um curto espaço de tempo, as cirurgias eletivas também serão retomadas”, ressaltou o Governador, informando ainda que a segunda etapa do HGG já foi licitada.

Por sua vez, o vice-governador Wanderlei Barbosa lembrou o empenho da Gestão para enquadrar o Estado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que permitiu a retomada dos investimentos públicos, a exemplo do HGG. “A recuperação econômica foi fundamental neste contexto e vamos continuar determinados para poder realizar obras e atender a população com qualidade”, afirmou.

A prefeita local, Josi Nunes, que representou os demais gestores municipais, falou de gratidão pelo apoio do Governo, principalmente neste momento de pandemia. “Todos sabem o que essa obra representa para Gurupi e para a região sul do Tocantins. Essa parceria não significa submissão, mas somente juntos conseguimos fazer mais pelo povo. O município sozinho não consegue fazer muita coisa”, destacou.

Os investimentos em saúde sempre foram priorizados pela gestão Mauro Carlesse, como forma de atender a toda a população, principalmente aqueles segmentos da sociedade menos favorecidos, como destacou o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini. “A saúde é uma prioridade para o Governador, que, mesmo naquele momento de estabilidade nos caso de Covid-19 no Estado, não permitiu que fossem retirados leitos destinados aos pacientes acometidos pela doença”, sustentou o secretário, alertando para a necessidade da população se manter atenda às medidas sanitárias, mesmo com a vacinação.

Estrutura

Esta primeira etapa do Hospital Geral de Gurupi comporta bloco do pronto-socorro infantil e adulto, bloco do ambulatório, bloco administrativo, rampa, passarela e escada. Também conta com duas usinas geradoras de oxigênio, canalização de gases, tratamento próprio de esgoto, central com geradores de energia elétrica, auditório para 200 pessoas e energia solar para aquecimento de água dos banheiros.

Segunda etapa

A próxima etapa conta com blocos de enfermarias, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. A capacidade total do hospital será de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em Gurupi e região.

Presenças

O evento contou com a presença do deputado federal Carlos Gaguim; dos deputados Cleiton Cardoso, Vanda Monteiro, Olyntho Neto, Ricardo Ayres; além de prefeitos de 10 cidades da região, vereadores e secretários de Estado.