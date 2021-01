Governador Carlesse prestigia posse de nova defensora pública-geral e confirma manutenção de parceria e diálogo com a instituição

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, participou na manhã desta segunda-feira, 25, na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), da sessão solene de posse da defensora pública Estellamaris Postal no cargo de defensora pública-geral do Tocantins, biênio 2021/2023. O nome da defensora foi escolhido pelo Governador no último mês de novembro e ela substitui o defensor Fábio Monteiro dos Santos, que encerrou sua gestão nesse domingo, 24.

Durante a solenidade, o Governador destacou a importância da harmonia que se estabeleceu entre o Executivo Estadual e a Defensoria Pública com vistas a beneficiar a população menos favorecida. “Agradeço ao doutor Fábio pelo importante trabalho prestado nesse período e parabenizo a doutora Estellamaris pela função que vai assumir. Digo que ela pode contar com este Governador e com toda nossa Gestão para o diálogo. Sempre estaremos de portas abertas para, juntos, buscarmos as melhores soluções. Quero que cada vez mais a Defensoria nos ajude a cuidar do nosso povo e que isto ocorra em harmonia com o Estado”, afirmou o Governador.

Também presente à cerimônia, o vice-governador Wanderlei Barbosa parabenizou a todos os defensores do Tocantins pelo excelente serviço prestado. “Parabenizo os defensores que, diariamente, lutam para defender os mais simples. Nos orgulhamos em saber que, de maneira democrática, trabalhamos em prol disso juntos. Agradecemos pela boa relação institucional obtida na gestão do doutor Fábio e à doutora Estellamaris, digo que queremos seguir nesta mesma direção”, assegurou.

Após fazer seu juramento, a nova defensora pública-geral registrou gratidão ao governador Mauro Carlesse pela escolha de seu nome para ocupar o mais alto cargo da instituição. “Quero registrar minha gratidão ao Governador pela escolha do meu nome. Agradeço também porque sei da liberdade que teremos em dialogar e fico muito feliz em ouvi-lo dizer que as portas estão abertas, porque temos muitas ideias e projetos e vamos precisar da parceria do Governo”, disse a defensora, acrescentando agradecimento ao defensor Fábio Monteiro pela “sólida parceria e seriedade com a qual regeu e está entregando a instituição”.

Em sua fala, o defensor-público Fábio Monteiro dos Santos também reforçou a importância da cooperação estabelecida com a Gestão Estadual para o sucesso das ações da instituição, que contabilizou mais de 1 milhão de atendimentos em todo o Estado.

“A Defensoria sempre manteve uma postura de cooperação e harmonia com os demais órgãos e instituições, e, quero aqui, agradecer ao governador Mauro Carlesse por sempre estar acessível e sensível às causas da população carente. Este agradecimento também estendo ao vice-governador Wanderlei Barbosa e a toda equipe de secretariado. Ainda registro meus votos de uma gestão de sucesso e repleta de realizações a doutora Estellamaris. A Defensoria Pública está em muito boas mãos”, afirmou o defensor.

Também fazendo uso da palavra, os presidentes da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antônio Andrade, e da Câmara Municipal de Palmas, vereadora Janad Valcari, ratificaram a disposição em colaborar com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e a importância de ver mais uma mulher ocupando um lugar de destaque.

Para o biênio 2021/2023, também foram empossados o defensor Danilo Frasseto Michelini, como superintendente dos Defensores Públicos e o defensor Pedro Alexandre Conceição Aires, como subdefensor público-geral.