Governador Carlesse inaugura Escola em Paraíso e amplia investimentos na educação com ordem de serviço para construção de unidade de tempo integral

O governador Mauro Carlesse entregou para a comunidade escolar de Paraíso do Tocantins, nesta quinta-feira, 25, as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira. Na oportunidade, também foi assinada a Ordem de Serviço para a retomada das obras da Escola de Tempo Integral (ETI) do município.

O governador Mauro Carlesse enfatizou que é uma iniciativa do Governo do Tocantins executar todas as obras que tenham viabilidade, mesmo aquelas que foram iniciadas em gestões anteriores. “Não importa quem lançou a obra, nós queremos efetivar sua entrega. E, hoje, estamos aqui com muita alegria para entregar obras de uma área que eu acredito que o Brasil tem que investir cada vez mais: a educação”, explicou.

O Governador enfatizou ainda que o Governo não parou nem mesmo diante da pandemia. “Continuamos trabalhando e buscando melhorias para os tocantinenses. É esse trabalho que promove resultados como esse que estamos apresentando hoje. Depois de muitos anos com as obras paradas, em um ano iremos entregar essa escola de tempo integral, da mesma forma que estamos entregando a Escola Juscelino Kubitschek”, afirmou.

As obras foram realizadas por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc). As duas unidades de ensino têm capacidade para atender mais de 1.800 estudantes. “Essas obras fazem parte de um conjunto de serviços que estamos trabalhando para entregar para a população. Um sinal do respeito ao recurso público, do governo Mauro Carlesse”, pontuou a titular da Seduc, Adriana Aguiar.

Adriana Aguiar também destacou que as obras visam atender às demandas da população do município. “No período de matrícula, sempre existe uma procura muito grande por nossas unidades de ensino. Com essas obras, teremos capacidade para atender aos estudantes com mais qualidade e espaços muito mais confortáveis”, frisou.

O prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, destacou a importância das obras para o município. “O trabalho conjunto é primordial para o fortalecimento das atividades do Município. E essas escolas muito nos alegram, pois são obras essenciais para o desenvolvimento da nossa população. É um grande sonho que se realiza e abre portas para milhares de jovens”, pontuou.

O deputado federal, Carlos Gaguim, enfatizou a parceria entre Governo do Tocantins e Governo Federal. “É um trabalho conjunto, em prol de todos os tocantinenses. Fiz questão de estar aqui, pois acredito no trabalho desenvolvido pelo governador Mauro Carlesse e pela secretária Adriana Aguiar. Um trabalho que tem focado nas demandas da população, por investimentos em saúde, educação, infraestrutura e em todos os setores”.

O vice-governador Wanderlei Barbosa destacou que o Estado conquistou o equilíbrio fiscal, o que tem dado condições para investimentos em todo o Tocantins. “Aumentamos a nossa capacidade de investir, estamos retomando obras, concluindo obras e garantindo que a população tenha acesso ao que é seu de direito”, destacou.

Inauguração

As obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira iniciaram em 2018 e contaram com um investimento de R$ 2.464.865.84. Toda a escola passou por uma ampla reforma e remodelação. As antigas salas de aula, construídas em placas, foram demolidas e reconstruídas, dando lugar a uma moderna estrutura.

A nova estrutura é composta por cinco salas de aula; uma sala de dança; uma sala de informática; uma sala de artes marciais; bloco de banheiros para alunos, masculino, feminino e adaptados para pessoas com deficiência; um refeitório padrão; quadra poliesportiva coberta; vestiários masculino e feminino; sala de orientação pedagógica; sala de coordenação pedagógica; sala de direção; sala dos professores; secretaria; arquivo; sala do financeiro; biblioteca; guarita e pátio coberto.

Em 2020, a unidade de ensino contava com 218 estudantes matriculados, do 3º ao 9º ano do ensino fundamental, que estavam sendo atendidos em um prédio alugado. Agora, a nova estrutura tem capacidade para atendimento de 300 estudantes com atividades diversificadas.

Ordem de Serviço

Desde que assumiu a gestão, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, vem trabalhando na retomada de obras, visando beneficiar todos os tocantinenses. As obras da ETI de Paraíso do Tocantins tiveram início em 2013. Problemas com as construtoras levaram à paralisação dos serviços, que agora serão retomados, ainda no primeiro semestre de 2021.

Seguindo um modelo padrão, após a conclusão das obras, a unidade de ensino terá capacidade para atender 1.500 estudantes, com ensino em tempo integral. Atualmente, a obra está com um percentual de 65,91% de execução. Ao todo, serão investidos R$ 8,84 milhões, sendo R$ 4,07 milhões de recurso do convênio e R$ 4,77 milhões de recurso do Governo do Tocantins.

Com uma área total de mais de 10.500 m², essa unidade de ensino conta com uma estrutura completa para a educação dos alunos, com 21 salas de aula, sala de música, sala multiuso, biblioteca, área administrativa, sanitários e seis laboratórios (para física e química, biologia e ciências, informática e línguas).

Essa escola conta, ainda, com refeitório, pátio coberto com palco, quadra coberta, arquibancadas e palco, campo de futebol, piscina semiolímpica com 6 raias e arquibancada, sala de artes marciais, sala de dança, sala de coral, sanitário com vestiários, sala de educação física, auditório para 210 pessoas com dois camarins e guarita.

Presenças

A solenidade contou com a presença de profissionais da educação, estudantes e autoridades locais. Também acompanharam o governador Mauro Carlesse, secretários de Estado, os deputados estaduais Olyntho Neto e Ricardo Ayres.