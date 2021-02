Governador Carlesse entrega ônibus e renova parceria com Associação em Gurupi

Finalizando agenda oficial em Gurupi, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, entregou nesta quinta-feira, 25, dois ônibus para beneficiar alunos atendidos pela Associação Gurupiense dos Amigos do Basquete (Agab). A Agab é uma entidade privada que realiza trabalho voluntário na área esportiva para crianças e adolescentes, em sua maioria, filhos de famílias vulneráveis de Gurupi.

Na ocasião, o Governador assinou o Termo de Renovação de Convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) e a Agab, assegurando a continuidade da parceria. A renovação do convênio e a entrega dos ônibus visam fortalecer o trabalho social promovido pela Entidade em Gurupi.

O Governador Carlesse considera de fundamental importância apoiar iniciativas como esta, que há anos vem transformando a vida de famílias da cidade. “A Agab é um projeto de inserção social, que já tem uma longa folha de serviços sociais prestados em Gurupi. O que precisamos é de parcerias dessa natureza, para ajudar os menos favorecidos,” ressaltou.

O presidente de honra da Agab, Ricardo Vicente, agradeceu a continuidade da parceria, destacando a atuação do governador Mauro Carlesse para enquadrar o Tocantins na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e promover a organização administrativa do Estado, sem deixar de se dedicar aos menos favorecidos. “O seu [Governador Carlesse] maior título é o reconhecimento por essa parcela da população menos favorecida, que está sendo assistida com mantimentos para saciar a fome neste momento de pandemia”, ressaltou.

AGAB

A Associação Gurupiense Amigos do Basquete foi criada em 1997, pelo promotor de justiça Ricardo Vicente, que também é formado em educação física. O projeto começou com cerca de 15 alunos carentes e, posteriormente, passou a ser desenvolvido em uma escola.

Atualmente, atende cerca de três mil crianças, em sua maioria vindos de famílias em situação de vulnerabilidade. Além do basquete, a Agab oferta mais sete modalidades esportivas, que contribuem para a inserção social e desenvolvimento educacional dos alunos atendidos pelo projeto.

A solenidade da entrega dos ônibus foi prestigiada pelo vice-governador Wanderlei Barbosa, deputado federal Carlos Gaguim, deputados estaduais Olintho Neto e Luana Ribeiro, além do vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato.