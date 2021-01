Governador Carlesse empossa novos auxiliares e reforça objetivo de melhoria constante dos serviços prestados ao povo tocantinense

Com a posse de novos secretários de Estado e presidentes de autarquias, realizada nesta terça-feira, 12, no Palácio Araguaia, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, remodelou a administração pública com a renovação de titulares de pastas importantes para o Executivo Estadual.

Os novos gestores empossados integram a reforma administrativa que está em andamento no âmbito do Governo do Estado. Ainda serão anunciadas novas mudanças dentro das próximas semanas.

O governador Mauro Carlesse afirmou que se trata de uma medida importante para aperfeiçoar a gestão estadual. “Temos o melhor time de gestores para compor nossa administração, esses nomes foram escolhidos pelo talento e pela capacidade técnica para fazer parte do nosso Governo. Esses novos gestores têm uma missão pela frente, que é buscar a melhoria constante dos serviços prestados à sociedade tocantinense. Só tenho a agradecer a todos nossos secretários, temos o objetivo de tornar o Tocantins o melhor estado do Brasil. Hoje, pagamos em dia nossos fornecedores e nossos servidores e estamos em harmonia com os demais poderes, para que cada vez a gente faça o melhor para o Tocantins. Estamos economizando e vamos seguir assim. A determinação é reduzir custos, estabilizando o Estado para continuar honrando com os compromissos”, afirmou o Governador.

O vice-governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, também esteve presente na cerimônia de posse e parabenizou os novos gestores. “Estamos fazendo ajustes para seguir adiante com o necessário, na intenção de buscar o melhor para o povo tocantinense. O municipalismo segue presente em nossas ações, fizemos questão de chamar para nosso time os profissionais de outras cidades, com o propósito de diversificar as ações. Somos um Governo de oportunidades e, com essas modificações, fizemos os ajustes para melhor servir o Estado. Parabenizamos os empossados, hoje, e valorizamos a importância de todos que passaram aqui e que ainda seguem na Administração. Que todos façam um trabalho à altura do nosso povo”, destacou.

Empossados

Os novos gestores empossados nesta terça-feira, 12, foram: Miyuki Hyashida, nova titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh); e Paulo Lima, que assumiu a presidência da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec).

“Primeiro, quero agradecer pela oportunidade e dizer, ao Governador, que estou bastante feliz. Tenho um interesse grande em trabalhar com o meio ambiente, porque faço parte do setor produtivo. Hoje, a produção é responsável pelo superávit que temos no Brasil. São necessárias produções de porte maior, mas que tenham um viés ambiental forte, para que haja preservação de situações, com inteligência no uso de tudo. Se usarmos bem nossos recursos naturais, ajudamos com o pulmão do mundo e com a mesa dos cidadãos. Vamos reunir nossa equipe e ver aquilo que pode ser feito, em curto, médio e longo prazo para o cidadão tocantinense”, assegurou a nova titular da Semarh, Miyuki Hyashida.

O presidente da Adapec, Paulo Lima, ressaltou os desafios que vêm pela frente para o setor de defesa agropecuária. “Estou consciente da minha responsabilidade e orgulhoso pela oportunidade do desafio. Sabemos que a Adapec vem funcionando muito bem, por meio do doutor Alberto. Como produtor rural e agropecuarista, abro uma ligação muito forte entre a Agência e o produtor rural. Vamos abrir essa porta e esse diálogo. Estamos em um ano difícil, sabemos da mudança que vem por aí, com relação à vacinação dos rebanhos, estamos vivendo esse momento. Sabemos da nossa vocação aqui no Tocantins e estamos com esperança de fazer um grande trabalho. Apresentaremos algumas mudanças ainda este ano, dentro do tempo correto aqui para a Adapec”, destacou.

Estava prevista a posse do secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, mas não ocorreu, devido ao novo titular ter testado positivo para a Covid-19. O novo secretário está assistido em isolamento e assintomático. A posse do secretário no cargo será feita em outra ocasião.

Remanejamento de Secretários

Outros nomes já faziam parte do Governo do Tocantins e foram remanejados para outras pastas da Administração Estadual: Renato Jaime, que estava na Semarh e agora passou a ocupar a presidência do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins); Sebastião Albuquerque, ex-presidente do Naturatins e agora titular da Chefia de Gabinete do Governador; e Divino Allan, efetivado como secretário-chefe da Governadoria.

Para acompanhar a cerimônia de posse dos novos gestores, estiveram presentes, na Sala de Reuniões do Palácio Araguaia, demais secretários de Estados e presidentes de autarquias.