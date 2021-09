Governador Carlesse e prefeita Josi Nunes discutem projetos estruturantes para Gurupi

Em Gurupi, no sul do Estado, onde cumpre agenda de trabalho nesta sexta-feira, 24, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, reuniu-se com a prefeita local, Josi Nunes, e vereadores. O objetivo foi conhecer os projetos estruturantes da cidade para o período de 2021/2024.

A prefeita Josi Nunes agradeceu e explicou que a reunião foi importante para apresentar ao Governador e sua equipe os projetos estruturantes e as possibilidades de parcerias. “São projetos de ações e obras importantes para a cidade, amplamente discutidas com a comunidade”, frisou. Na oportunidade, foram apresentados os projetos de zoneamento urbano e turístico do município.

Também foi apresentado pela prefeita o projeto de construção do Parque Pouso do Meio, de drenagem de águas pluviais, das avenidas perimetral sul e perimetral norte, ambas interligando à BR-153. Outro projeto foi o de alargamento da Avenida Goiás, que corta toda a cidade e constitui o principal centro comercial da cidade. Esses projetos estão avaliados em mais de R$ 230 milhões.

Josi Nunes apresentou ainda, ao Governador, os projetos de desenvolvimento econômico e social, que envolvem construção de escolas de tempo integral, ampliação da policlínica, urbanização do Distrito Industrial, prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outros. Na oportunidade, também foram apresentados os projetos de macrodrenagem, urbanização do Parque multimodal, novo terminal rodoviário, regularização fundiária, melhoria do complexo aeroportuário, além de um conjunto habitacional vertical com mil unidades e a requalificação das avenidas Goiás, Pará e Maranhão.

Parceria

Por sua vez, o governador Mauro Carlesse falou da satisfação em discutir, com a prefeita e sua equipe de gestão, projetos importantes para o desenvolvimento do município. “É um orgulho estar com a prefeita Josi Nunes e com os vereadores para tratar de obras dessa natureza. Queremos participar desse processo, temos escolas para serem construídas, bem como, outros projetos importantes para a comunidade local. Gurupi ficou esquecida ao longo dos anos e, agora, é um momento de união para promovermos o desenvolvimento. Queremos atrair investidores, mas não podemos esquecer os empresários tradicionais da cidade. Queremos ajudar na implantação do shopping a céu aberto, que considero importante para Gurupi. Podem contar com o nosso Governo”, sustentou o Governador.