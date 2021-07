Governador Carlesse apresenta programa Tocando em Frente para deputados e prefeita Cinthia Ribeiro

Deputados estaduais, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro; e vereadores da Capital assistiram no final da manhã desta terça-feira, 6, uma apresentação detalhada do programa Tocando em Frente, lançado pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, na última quinta-feira, 1º de julho. O programa, que visa objetiva o fortalecimento da economia e a geração de empregos nos 139 municípios, prevê aporte financeiro de R$ 2,9 bilhões para investimentos em todo o Estado no biênio 2021/2022.

O programa foi apresentado de maneira detalhada aos parlamentares e ao Executivo palmense, para que assim possam desenvolver projetos voltados às regiões das quais são representantes. A previsão é de que cada município receba aporte financeiro na ordem de no mínimo R$ 3 milhões.

O governador Mauro Carlesse ressaltou o trabalho do secretariado de sua gestão. “Tudo isso é fruto da dedicação dos excelentes secretários e presidentes que trabalham comigo, pois precisamos dar oportunidade às pessoas, fazer com que elas tenham condições de cuidar de suas famílias. É nossa obrigação alavancar a economia, fazer com que os investimentos sejam certos e que deem resultados para que nossa comunidade seja beneficiada com escolas, saúde, infraestrutura boa e negócios com segurança jurídica. Isso é gratificante”, destacou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antonio Andrade, parabenizou o Governador e seu secretariado pelo Tocando em Frente. “Quantas vezes ouvi que o senhor Governador queria fazer do Tocantins um Estado de oportunidades, que queria implantar a industrialização que tanto precisamos. Tirar das prefeituras essa responsabilidade de dar emprego à população, porque a industrialização irá trazer independência financeira ao Estado, que, hoje, vemos na importância do enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em nomes dos colegas deputados e deputadas, fica a nossa admiração em fazer essa parceria que estamos fazendo com o Governo do Estado”, ressaltou.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, destacou que o programa chega no momento oportuno. “O projeto chega em momento muito oportuno aos municípios tocantinenses. Além de contemplar diversas áreas de nossa economia, ele chega em momento de retomada do Estado, dos municípios, do incentivo que pode ser feito, devido à economia feita no passado pelo governador Mauro Carlesse, que tem mostrado bastante eficiência em sua gestão. E mais do que isso, vem fazendo uma gestão descentralizada, voltada para fortalecer o municipalismo do nosso Estado. Com isso, na qualidade de prefeita representando outros prefeitos, a gente recebe como um grande incentivo, muito amplo, que contempla diversas frentes, foi muito bem elaborado, e ficamos na torcida de que isso seja o mais célere possível; e que, nesses próximos dois anos, o Tocantins possa viver uma onda de progresso”, destacou.

O Programa

O secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, apresentou o programa e destacou os investimentos que serão feitos. “Os valores arrecadados com impostos estão retornando para a população em forma de benefícios e investimentos, promovendo assim um fortalecimento da nossa economia e do bem-estar social”, finalizou. A apresentação do projeto também será feita em outros municípios.

O programa Tocando em Frente tem cinco pilares: infraestrutura logística; melhoria do ambiente de negócios; investimento social; agronegócio, produção e serviços; e atração de investimentos privados. A expectativa é de que os investimentos propiciem a geração de aproximadamente 104 mil empregos e beneficiem 359 mil pessoas com programas sociais.

Os recursos são oriundos de várias fontes como as operações de crédito, convênios federais e Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).

Presenças

Estavam presentes na apresentação do Tocando em Frente, as deputadas estaduais Claudia Lelis, Vanda Monteiro e Valderez Castelo Branco; os deputados estaduais Amélio Cayres, Cleiton Cardoso, Elenil da Penha, Fabion Gomes, Issam Saado, Ivory de Lira, Léo Barbosa, Olyntho Neto, Ricardo Ayres, Valdemar Júnior e Vilmar de Oliveira.

Também prestigiaram o evento, os vereadores de Palmas, Daniel Nascimento, Eudes Assis, Folha, Joatan de Jesus, Jucelino Rodrigues, Marcio Reis, Marilon Barbosa, Mauro Lacerda, Pedro Cardoso, Professora Iolanda Castro, Rubens Uchôa e Waldson da Agesp, além de secretários de Estado e presidentes de autarquias.