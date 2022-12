GMP divulga lista de músicos e coralistas bolsistas do programa em 2023

Com mais de cem bolsistas, a Superintendência da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, publicou a lista com os nomes dos músicos e coralistas da Orquestra e Coral Jovem da GMP que participarão do Programa Sociocultural de Segurança Preventiva da GMP em 2023. A relação, com os quadros de instrutores e coordenação e dos bolsistas, está disponível no Diário Oficial do Município nº 3.122, dessa terça-feira, 20, página 25.

O programa conta com bolsas para monitor, no valor de 362,64 Ufips, onde 1 Ufip é R$ 3,97, correspondente a R$ 1.439,68; para músico, 176,32 Ufips, que são R$ 699,99; e para coralista, 88,16 Ufips, que são R$ 349,99. As aulas de iniciação musical e os ensaios acontecem na sede do quartel da GMP, desde 1996. Atualmente, o programa é coordenado e regido pelo guarda metropolitano e músico Rênison Oliveira, que iniciou na Escola de Música da GMP no ano de 1998 e hoje integra o programa de formação musical.