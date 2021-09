Ginásio de Esportes de Gurupi reabre após 8 anos interditado; Primeira etapa das obras é entregue

A comunidade de Gurupi já pode contar com uma das principais praças de esportes da cidade: o Ginásio de Esportes Idanizete de Paula. O espaço, que estava interditado a cerca de oito anos, teve parte da reforma geral entregue à população nesta sexta-feira, 17, pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, que estava acompanhado da titular da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar.

A entrega desta primeira etapa das obras marcou a abertura oficial da Copa Governo do Tocantins de Futsal – Série Prata.

Nesta primeira etapa das obras, o Ginásio Idanizete de Paula recebeu um novo piso, que conta com material antirreflexo, alta absorção de impactos, alta resistência mecânica e estabilidade dimensional, além de possuir baixa absorção de calor, com coeficiente de atrito. Também foi implantado um sistema de combate a incêndio e prevenção de pânico. Um investimento de cerca de R$ 950 mil.

O ginásio vai passar, ainda, por reforma geral, que engloba os vestiários, reparos no telhado, pintura, reforma externa, calçamento, acessibilidade e outras melhorias, com previsão de investimento de R$ 3 milhões.

O governador Mauro Carlesse ressaltou que o ginásio é uma das principais praças de esportes de Gurupi e lamentou o fato de o local ficar tanto tempo inativo, por falta de interesse e compromisso com a comunidade. O Chefe do Executivo destacou, ainda, que o objetivo do Governo do Tocantins ao realizar a reforma e reabertura do Ginásio Idanizete de Paula em Gurupi, é o de proporcionar aos atletas e demais usuários do espaço, boas condições para a prática esportiva.

“Aqui os nossos jovens agora podem desfrutar de um local confortável para a prática esportiva, que é muito importante para uma vida saudável. O esporte é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Com esse ginásio em boas condições, serão realizadas competições locais e se desenvolverem até chegar a competições nacionais”, pontuou.

De acordo com a titular da Seduc, Adriana Aguiar, o espaço será adequado para a prática de diversos esportes. “A comunidade de Gurupi vai voltar a contar com esse espaço de interação social tão importante, que é o ginásio. Ele poderá ser utilizado por escolinhas de iniciação esportiva para o desenvolvimento de atividades esportivas diversas como lutas, vôlei, basquete, além de outros esportes. Essa e outras praças esportivas de Gurupi terão essa destinação para incentivar a prática esportiva”, destacou.

A prefeita Josi Nunes lembrou que o ginásio foi construído em 1987 e até então não havia passado por melhorias expressivas. “Graças ao governador Mauro Carlesse a nossa comunidade volta a contar com essa importante praça de esportes”, frisou.

Homenagem

Durante a solenidade de entrega do ginásio, o Governador Mauro Carlesse e a secretária Adriana Aguiar homenagearam o ex-jogador de futebol tocantinense Joanair Lopes, que faleceu recentemente em decorrência da covid-19.

A Copa

A Copa Governo do Tocantins de Futsal teve início nesta sexta-feira, 17, e acontecerá até o próximo domingo, 19, em Gurupi. Os vencedores do certame receberão premiação em dinheiro, sendo R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00 para o primeiro e segundo colocados, respectivamente, além de troféus e medalhas.

A competição conta com equipes de várias partes do Estado como Palmas, Paranã, Recursolândia, Guaraí, Gurupi, Filadélfia, Formoso, Barrolândia, Miracema, Tabocão e Tocantínia.

Presenças

O evento contou com a presença do vice-governador Wanderlei Barbosa; da prefeita de Gurupi, Josi Nunes; do vice-prefeito da cidade, Gleydson Nato; do deputado federal Carlos Gaguim; além de deputados estaduais, vereadores e demais autoridades.