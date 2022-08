Gestores e educadores da rede municipal de Porto Nacional participam do II Simpósio da Educação

Com o tema “Faz diferença quem faz diferente”, o II Simpósio da Educação ocorre na próxima segunda-feira, 1°, no Centro de Convenções Comandante Vicentão e será direcionado a profissionais da rede pública municipal. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Educação de Porto Nacional em parceria com o Sebrae Tocantins, por meio do projeto Educação Empreendedora.

Para o Simpósio são esperados cerca de 600 gestores e educadores que serão orientados em competências socioemocionais, turismo empreendedor sustentável e projetos e práticas educacionais. Conforme a analista do Sebrae, Millena Lima, na mesma ocasião será lançado o projeto piloto Turismo na Escola.

“Nós vamos estar acompanhando em torno de 30 crianças do 5º ano e iremos trabalhar dentro da disciplina de História, a história de Porto Nacional. O objetivo é levar conhecimento do Turismo Histórico e Cultural do município a essas crianças e seus pais, possibilitando um futuro empreendedor”, explica Millena.

A participação é gratuita e direcionada a profissionais da rede municipal de Porto Nacional, que para serem certificados devem se inscrever pelo link:

https://to.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/252359256

Educação Empreendedora

O projeto desenvolvido pelo Sebrae, Educação Empreendedora, busca despertar o potencial por meio da educação, desenvolvendo competências integradas à construção de projetos de vida, estimulando o protagonismo em diversas faixas etárias e oferecendo soluções de aperfeiçoamento e valorização profissional a professores e gestores escolares.

(Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)