Gestores debatem qualidade da saúde pública tocantinense em reunião da CIB

Esclarecimentos sobre a realização de exames, cirurgias eletivas e testes do pezinho estiveram em pauta na 4ª reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na tarde da quinta-feira, 19, no auditório da Assembleia Legislativa (AL-TO).

Na ocasião, a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) apresentou a solução para as análises e processamento dos exames citopatológicos – exames preventivos ginecológicos para detecção do câncer de colo de útero, a 57 municípios tocantinenses. As cidades eram atendidas pelo IPC Laboratório de Patologia Eireli, que teve o contrato rescindido pelo Estado, neste mês. O trabalho ficará a cargo do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO)

O presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems/TO), Rondinelly da Silva e Souza, afirmou que o Conselho estava de acordo com o posicionamento repassado pela SES-TO. “Nós gestores municipais apenas queremos o serviço funcionando. Saber que teremos um serviço de qualidade, depois de toda esta situação com o antigo laboratório, com uma solução rápida é para parabenizar a todos”, disse.

As cirurgias eletivas foram apontadas pela equipe da Superintendência de Unidades Próprias (SUHP-SES-TO). Dentro do propósito de proporcionar uma saúde pública de qualidade, com foco no bem-estar da população e reduzir o tempo de espera por um procedimento eletivo, a Gestão Estadual segue com o Opera Tocantins. De 20 de outubro de 2021 a 30 abril de 2022 o Estado já realizou 3.661.

Sobre a oferta do teste do pezinho, a superintendente de Políticas de Atenção à Saúde, Juliana Veloso, afirmou que resolveu os impasses com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araguaína, e que deve retornar as análises das amostras nos próximos dias. “estamos em processo de contratação de outras empresas para que possamos atender a demanda reprimida” explicou.

A reunião teve ainda apresentações de projetos, homologações e pactuações pertinentes ao bom andamento do Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o Estado.