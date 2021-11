Gedeon Pitaluga tira licença da presidência da OAB do Tocantins até o fim do ano; Janay Garcia assume

Por Cleber Toledo

Em breve nota divulgada na tarde desta quinta-feira, 25, o presidente da seccional tocantinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Gedeon Pitaluga, comunicou que irá tirar licença do cargo até o dia 31 de dezembro. Vitorioso em uma dura campanha pela reeleição à frente da entidade, o representante irá aproveitar o período para descansar e resolver pendências do escritório, conforme apurado pela Coluna do CT. Vice-presidente, Janay Garcia irá comandar a OAB do Tocantins até o fim do ano.