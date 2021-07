Gasolina volta a passar de R$ 6 em Palmas e pesquisa encontra preços idênticos em 30 postos

Fonte: G1 Tocantins

Uma pesquisa do Procon Tocantins mostra que há pouca variação no preço da gasolina em postos de combustíveis de Palmas. De acordo com o levantamento, o produto ultrapassa a barreira dos R$ 6 no valor do litro em cinco dos estabelecimentos procurados e em um deles chega a custar R$ 6,13. Em 30 dos 56 postos pesquisados na cidade o valor da gasolina é idêntico: R$ 5,99.

Esse levantamento é divulgado semanalmente pelo Procon e monitora os valores de cinco tipos de combustíveis. A gasolina comum é o que tem a menor variação entre todos eles, com o litro saindo por valores entre R$ 5,75 e R$ 6,13, portanto com 6,6% de diferença em toda a cidade.

A lista segue com a gasolina aditivada (R$ 5,77 a R$ 6,29 – variação de 9%); o diesel comum (R$ 4,18 a R$ 4,77 – variação de 13,87%); o etanol (R$ 4,78 a R$ 5,49 – variação de 14,83%) e o diesel S10 (R$ 4,18 a R$ 4,99 – variação de 19,34%).

Para a gasolina, o menor valor encontrado na capital, de R$ 5,75, é em um posto que fica na região norte da cidade, na quadra 412 Norte. O valor mais alto é de um estabelecimento na região sul, próximo da saída para Taquaruçu.

Para consultar o valor de cada estabelecimento, basta acessar o site do Procon, na aba de pesquisas de preços. O órgão também monitora em valores de outros produtos, como gás de cozinha e itens da cesta básica, mas a periodicidade destas pesquisas é menor.

