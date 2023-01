Galeria Municipal recebe exposição Jardins do Tocantins de Júlia d´Paula

A Galeria Municipal de Artes da Fundação Cultural de Palmas recebe, nesta quarta-feira, 11, a exposição “Jardins do Tocantins”, da jovem artista plástica Júlia d´Paula. As obras que retratam as belezas naturais do Estado estarão abertas à visitação de segunda a sexta- feira, das 8 às 19 horas, até o dia 3 de fevereiro.

No total, vinte e quatro obras estarão em exibição, sendo dezoito em telas de tecido, três em peças de MDF e três em papel canson. A jovem artista, de apenas 14 anos, enaltece em suas obras a beleza natural do estado onde nasceu e cresceu. Esta é a sua quarta mostra individual, a mesma que será apresentada aos franceses em outubro deste ano, no Salão Internacional de Arte Contemporânea Le Carrousel Du Louvre, em Paris.

Na abertura da exposição, além das obras, os visitantes também poderão contemplar as participações especiais dos músicos Genésio Tocantins, Dorivã, Diomar e Badinho Araújo.

De acordo com os responsáveis, Júlia d´Paula apresentou afinidade pelo mundo artístico desde os dois anos de idade. Aos quatro, já fazia pintura, dança e música. A partir de então, se dedicou aos estudos e aperfeiçoamento das suas habilidades, tendo preferência pelas técnicas com tinta, óleo e espatulado.

Em 2019, Júlia fez o curso de artes do Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP) e em 2021 venceu, na categoria infantojuvenil, o V Salão Palmense de Novos Artistas, projeto da FCP. Neste ano, sob a curadoria de Tião Pinheiro, a jovem apresenta “Jardins do Tocantins” e apesar da pouca idade, já possui diversas experiências no mundo artístico.

Serviço

Evento: Abertura da exposição individual de Júlia d´Paula – “Jardins do Tocantins”

Quando: 11 de janeiro, às 19 horas

Onde: Galeria Municipal de Artes