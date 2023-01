Gabinete do Paço Municipal é transferido para o Edifício Buritis; na publicação, internautas tecem elogios a gestão da prefeita

Por Romilton Messias/Folha do Tocantins

Nesta quarta-feira, 04, o Gabinete da Prefeitura Municipal de Palmas foi transferido para o Edifício Buritis. Na ocasião, a prefeita Cinthia Ribeiro se reuniu com o Comitê Gestor Municipal e pautaram assuntos referentes ao ano de 2023.

Em uma publicação feita na conta do Instagram a gestora, ela relata sobre a reunião. “Na tarde de hoje transferi o gabinete para o prédio do Buritis onde me reuni com o Comitê Gestor Municipal para discutir assuntos desse começo de ano, que, adianto, vai ser melhor ainda que 2022. Gosto de estar aqui, mas subir três andares de escada, não é assim tão fácil”, comenta a gestora.

Na mesma postagem, internautas publicaram elogios à prefeita. Valdete afirma que a gestão de Cinthia é “admirável e responsável” – Rodrigo Milhomem diz que “confia” no trabalho de Cinthia – Renato a chama de “gestora do povo” – Berenice fala sobre “determinação” e Humberto Nogueira diz que “quando se administra com amor e responsabilidade, tudo encaminha para o sucesso” e completa a chamando de “futura Governadora” do Tocantins.

