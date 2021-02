Fundo Municipal do Idoso de Gurupi recebe repasse do Banco da Amazônia

Nesta quinta-feira (04), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, recebeu em seu gabinete o superintendente regional do Banco da Amazônia (BASA), Marivaldo Gonçalves de Melo, que entregou ao Fundo Municipal do Idoso, um repasse de verbas proveniente do Imposto de Renda.

Foram repassados R$ 30 mil. A presidente do Conselho Municipal do Idoso de Gurupi, Teodora Araújo, celebrou a doação. “Esse repasse é fundamental para iniciarmos o plano de ação do conselho, que buscará desenvolver várias ações para os idosos”, relatou.

Segundo o superintendente regional do banco, Marivaldo de Melo, a instituição financeira faz questão de divulgar esse tipo de ação. “É uma forma de incentivar as empresas a fazerem doações ao Fundo Municipal do Idoso. Deixamos parte do recurso do imposto de renda para esse fundo que achamos importante, pois no momento que vivemos hoje devido à Pandemia, os idosos merecem uma atenção maior e o BASA está reforçando esse fundo para um melhor cuidado a eles”, disse.

Para o vice-prefeito Gleydson Nato, que também é Secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher e responde pela Secretaria do Idoso, é essencial elaborar projetos e buscar parcerias. “Muito importante essa doação do BASA, pois estamos sempre buscando junto aos conselhos para apresentarem projetos, e esse ano nós iremos apresentar vários projetos para que possamos ser contemplados com recursos”, disse, reforçando que todas as parcerias são bem-vindas para fortalecer as políticas públicas voltadas ao cuidado com as pessoas.

A prefeita Josi Nunes também ressaltou a importância desta ação. “É fundamental essa parceria com o Banco da Amazônia. Esse repasse vai contribuir muito com algumas ações voltadas ao cuidado com o idoso. Agradeço à Instituição por confiar em nossa gestão e colaborar de forma efetiva nesse cuidado com a população”, frisou.

Parcerias

A prefeita e o superintendente aproveitaram o encontro para discutir futuras parcerias voltadas para oferta de microcrédito para empreendedores. “Iremos viabilizar um espaço para que os bancos possam atuar junto com a Sala do Empreendedor e assim alinharmos nossa política de atração de empresas com as instituições financeiras que poderão oferecer crédito para os novos investidores, gerando investimento, emprego e renda para nossa comunidade”, afirmou Josi Nunes.

Presenças

Participaram do encontro o diretor municipal do Idoso, Vinícius Martins; o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes; e os membros do Conselho Municipal do Idoso, além da secretária executiva dos Conselhos, Wanderlea Sinfronio Alencar Oliveira. Representando a instituição financeira, também estiveram presentes o gerente geral do BASA em Gurupi, Denilson Silva, e o gerente de relacionamento, Willian Carvalho.