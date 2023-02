Fundesportes apoiará time feminino da Polivalente no Campeonato Brasileiro Série A3

Apoiar o esporte feminino é uma iniciativa de inclusão e apoio ao protagonismo das mulheres. Esse foi o tema discutido na reunião entre a Fundação do Esporte e Lazer de Palmas (Fundesportes) e a Associação Esportiva Polivalente, ocorrida na tarde dessa quinta-feira, 2. O presidente da Fundesportes, Raimundo Júnior, apoiará o time de futebol feminino da Polivalente, de Palmas, no Campeonato Brasileiro Série A3, deste ano.

Campeã do Tocantinense de Futebol Feminino do ano passado, a equipe quer, além de participar da competição nacional, também realizar um trabalho social importante. A diretora da Polivalente, Hayanne Martins de Araújo, explicou que entre as metas da associação está a realização de um projeto de combate à pobreza e incentivo à higiene menstrual. “Queremos realizar campanhas de arrecadação de absorventes, em troca de ingresso para os jogos. A ideia é que nos jogos do Brasileirão que a Polivalente participar, o ingresso seja revertido em pacotes de absorventes.”

Raimundo Júnior afirmou que a Fundesportes apoiará, dentro do possível, a participação da Polivalente no campeonato e também os projetos sociais com foco no desenvolvimento social e econômico das mulheres. “Nosso desejo é que as jogadoras do Tocantins e, em especial as de Palmas, se sobressaiam no campeonato nacional. E investir no protagonismo da mulher é uma das marcas da administração da prefeita Cinthia Ribeiro. Nossa prefeita procura sempre incentivar e valorizar a participação das mulheres em todos os espaços de discussões sociais e políticas.”

Também participaram da reunião o diretor de Esportes da Fundesportes, Jefercio Sousa; pela Fundação Municipal de Juventude de Palmas, a gerente de Políticas Públicas, Kamila de Sousa Lima, e o assessor de Projetos, Nival Correia; e pela Polivalente, a fisioterapeuta Talita Brunes e o diretor-executivo, Fábio Santos. A reunião ocorreu na sede da Fundesportes, no Parque Cesamar.