Fundação Escola de Saúde Pública : Prorrogado prazo para inscrição da Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde – 2021

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), em parceria com o Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra) prorrogou para o próximo dia 25 de janeiro, o prazo para as inscrições no Programa de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde – 2021. Neste ano, estão sendo ofertadas um total de 97 vagas, para diversas áreas da saúde.

Para realizar a inscrição o candidato deve acessar o endereço eletrônico: http://ulbra-to.br/residencias-saude/ e efetuar o cadastro. O valor da taxa de inscrição para os programas de residência Multiprofissional e em área Profissional da Saúde é de R$ 250,00. O pagamento deverá ser feito exclusivamente por boleto bancário. O edital com todas as informações pode ser conferido por meio do link www.ulbra-to.br/residencias-saude.

Poderão participar do processo seletivo profissionais graduados nas áreas de: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

As vagas distribuídas nos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, Saúde Mental, Saúde Coletiva, Enfermagem Obstétrica, Clínica Integrada de Adultos e Medicina Veterinária.

Os alunos regularmente matriculados nos Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Área Profissional da Saúde terão direito à bolsa de residência do Ministério da Saúde no valor de R$ 3.330,43.