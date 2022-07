Fundação de Esporte e Lazer abre inscrições para a Meia Maratona de Palmas

Autor: Texto: Francisco Barros/estagiário sob supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Já estão abertas as inscrições para a Meia Maratona de Palmas, realizada pela Prefeitura da Capital, por meio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Fundesportes). A prova será realizada no dia 20 de agosto e conta com três modalidades, 7 KM, 10,5 KM e 21 KM. A competição acontecerá em percurso fechado, com largada saindo da Praia da Graciosa e percorrendo a Avenida JK, como é possível visualizar no mapa.

As inscrições terminam no dia 14 de agosto, no site do evento, e o valor da inscrição é de 35 reais, com limite de 1500 atletas. Além do valor pago, na retirada do k

it o competidor deve levar 01 kg de alimento não perecível para doação que será destinado a instituições sociais. A entrega dos kits será realizada no Parque Cesamar, no Espaço dos Atletas, entre os dias 17 e 18 de agosto, das 10 às 22 horas. Para retirar o kit o atleta deverá apresentar a confirmação de inscrição e um documento oficial com foto, no caso de menores de idade, a retirada deverá acontecer na presença de pais ou responsáveis.

São mais de R$ 20 mil em premiações entre os cinco primeiros colocados na categoria geral dos 21 KM masculino e feminino. O ganhador, além do troféu, recebe o prêmio de R$ 3.500, enquanto o segundo colocado leva R$ 2.500,00 e o terceiro com R$ 2.000,00. Já o quarto e quinto colocados recebem R$ 1.200,00 e R$ 750,00, respectivamente.

Para mais informações, os atletas podem consultar o regulamento no site do evento.

Categorias

As modalidades 10,5 KM e 21 KM são concorridas apenas na categoria Geral, com atletas acima de 16 anos.

Já na modalidade 7 KM são mais de 11 categorias em disputa

Geral

Estudante

Profissionais da Educação

Profissionais da Saúde

Corretor

Advogado

Industriário

Comerciário

Militar

Imprensa

Servidor Público