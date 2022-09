Fundação Cultural divulga resultado dos artistas selecionados para o 6º Salão Palmense de Novos Artistas

Por Assessoria

Os artistas selecionados para expor suas respectivas obras de artes no 6º Salão Palmense de Novos Artistas podem conferir o resultado no Diário Oficial Nº 3.068 publicado na última sexta, 23. A exposição coletiva acontecerá no período de 04 de outubro a 04 de novembro, e os profissionais farão uma exposição coletiva na Galeria Municipal de Artes, localizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas.

Os trabalhos estarão disponíveis também de forma on-line na plataforma Curta Palmas no período em que a exposição acontecerá presencialmente. Os trabalhos foram divididos nas seguintes categorias infantil, infantojuvenil e adulto.

As obras selecionadas passarão ainda pelo Júri Popular (visitantes do salão) e Júri Técnico. Conforme o regulamento, a obra premiada ganhará uma exposição individual na Galeria Municipal de Artes, com catálogo produzido pela Fundação Cultiral de Palmas (FCP).