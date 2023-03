Fundação Cultural divulga resultado do deferimento das inscrições para o Promic 2023

Ao todo foram realizadas 185 inscrições, das quais 173 foram deferidas e 12 indeferida

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) publicou a lista de inscrições deferidas e indeferidas para o Edital de Chamamento Público nº 002/FCP/2023 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic-2023). A lista pode ser conferida no Diário Oficial Nº 3184 desta segunda-feira, 20.

Ao todo foram realizadas 185 inscrições, das quais 173 foram deferidas e 12 indeferidas. As inscrições deferidas serão encaminhadas à Comissão de Avaliação para análise segundo os critérios disponíveis no edital.

Promic

Promovido pela FCP com recursos do Fundo Municipal de Cultura, o Promic tem a finalidade de democratizar o acesso a fontes de financiamento da cultura. Também estão entre os objetivos do programa o fomento e o estímulo à criação de bens artísticos e culturais; a valorização das diversas culturas que habitam Palmas; a difusão e fortalecimento de bens artísticos e culturais; e a qualificação técnica e artística da população por meio da seleção e patrocínio de projetos culturais a serem executados por proponentes residentes ou sediados em Palmas.

Nesta edição o programa contemplará até 33 iniciativas culturais, ou artísticas, com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Palmas, com patrocínios entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, conforme o eixo ou a linguagem artística de atuação, totalizando o valor de R$ 440 mil, que serão investidos.

Podem ser contemplados com o patrocínio, projetos que pretendam realizar pesquisas artísticas ou culturais, desenvolvimento de obras ou eventos, realização de cursos livres ou outras ações de capacitação, além da circulação de obras artísticas na Capital nas seguintes linguagens e eixos culturais: artes visuais, artesanato, circo, culturas populares e tradicionais, culturas afro-brasileiras, dança, design e moda, literatura, música, patrimônio cultural material e imaterial e teatro.

