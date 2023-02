Fundação Cultural de Palmas prorroga exposição ‘Jardins do Tocantins’

O público ganhou mais prazo para apreciar a exposição ‘Jardins do Tocantins’, da jovem artista Júlia d’Paula. As obras que enaltecem a beleza natural do Estado ficarão em exibição até o dia 17 de fevereiro na Galeria Municipal de Artes do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

A exposição conta com 24 obras produzidas em telas de tecido, peças de MDF e papel canson, e elas retratam as belezas naturais do Tocantins, onde Júlia nasceu e cresceu.

Com apenas 14 anos, a artista já transita entre várias técnicas. ‘Jardins do Tocantins’ é a sua quarta mostra individual, a mesma que será apresentada aos franceses em outubro deste ano, no Salão Internacional de Arte Contemporânea Le Carrousel du Louvre, em Paris. Júlia foi aluna do curso de artes do Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP). Em 2021 venceu, na categoria infantojuvenil, o V Salão Palmense de Novos Artistas, projeto promovido pela FCP.