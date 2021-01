Fundação Cultural de Palmas : Fundação Cultural de Palmas abre inscrições para cursos de Artes online

Serão abertas a partir da terça-feira, 19, as inscrições para os cursos livres de artes, online, promovidos pela Fundação Cultural de Palmas (FCP). Os cursos nas áreas de artes cênicas, artes visuais e música serão ministrados por meio da plataforma http://fcpcursos.palmas.to.gov.br/ criada pela FCP em razão da pandemia da Covid-19.

Inicialmente, as vagas serão destinadas prioritariamente aos alunos veteranos que já participavam dos cursos da FCP e estavam com a matrícula regularmente efetivada na Plataforma no segundo semestre de 2021. Havendo vagas remanescentes, será aberto para matrículas de alunos novatos, preferencialmente, residentes em Palmas e seu entorno.

São ofertadas 458 vagas distribuídas em 12 modalidades, sendo: desenho, pintura em tela, pintura alternativa, teclado, violão, contrabaixo elétrico, piano popular, teatro, dança, canto lírico, canto popular e prática de conjunto.

Os candidatos não precisam necessariamente ter experiência na área pretendida, porém devem atender aos seguintes requisitos:

· Ter domínio básico de informática;

· Ter acesso a computador e internet;

· No caso da música, acesso ao instrumento musical do curso.

As inscrições e cursos são gratuitos e alunos novatos deverão obedecer a idade mínima para o curso pretendido, conforme regras abaixo:

Pintura em Tela – Idade – 8 anos; Vagas – 25; Professor – Ronan Gonçalves;

Pintura Alternativa – Idade – 8 anos; Vagas- 20; Professor – Marina Boaventura;

Desenho – Idade – 10 anos; Vagas – 40; Professor – Claudio Montanari;

Teclado – Idade – 8 anos; Vagas – 60; Professor – Fábio Geriz;

Violão – Idade – 10 anos; Vagas – 40; Professor – Leonardo Perotto;

Contrabaixo Elétrico – Idade – 14 anos; Vagas – 50; Professor – Diego Brito;

Piano Popular – Idade – 8 anos; Vagas – 50; Professor- Fábio Geriz;

Teatro – Idade – 8 anos; Vagas – 40; Professor – Dalila Cristiny Rosso, Felipe Trindade João Vicente;

Dança – Idade – 8 anos; Vagas – 90; Professor – Elton Fialho, Tarleison de Sousa;

Canto Popular – Idade – 10 anos; Vagas – 50; Professor -Érika Carvalho;

Canto Lírico – Idade – 16 anos (apenas veteranos); Vagas- 28; Professor – Helena Zica;

Prática de Conjunto – Idade – (tocar algum instrumento musical); Vagas – 10; Professor – Diego Brito;

Canto Coral – Idade – 18 anos; Vagas (Cadastro reserva); Professor-Maestrina Renate Stephanes

Inscrições

Tanto as inscrições quanto os procedimentos para preenchimento das vagas disponíveis serão realizados na Plataforma http://fcpcursos.palmas.to.gov.br/, de acordo com o seguinte cronograma:

• 19 a 22 de janeiro de 2021 – Inscrições, dos alunos veteranos (alunos que já estavam participando das aulas no 2º semestre de 2020).

• 25 a 30 de janeiro de 2021 – Inscrições de alunos novatos.

Para se inscrever, basta acessar o seu login, no caso de alunos veteranos ou criar um cadastro no caso de novatos.

As aulas para alunos veteranos e novatos iniciarão no dia 01 de fevereiro de 2021 com término em 30 de junho de 2021.

Mais informações diretamente na Fundação Cultural de Palmas, telefone (63) 3212-7305.