Fundação Cultural de Palmas emite Nota de Pesar pelo falecimento da Atriz, diretora, educadora e articuladora cultural, Marcélia Belém

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) lamenta profundamente o falecimento da atriz, diretora, educadora, empreendedora e articuladora cultural, Marcélia Belém, ocorrido na tarde desta quinta-feira, 02, vítima de complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Marcélia foi uma das criadoras da Cia. de Teatro Chama Viva, ao lado do irmão, o ator e professor da Fundação Cultural de Palmas, Cícero Belém. Ambos pioneiros na articulação e ativismo cultural no Tocantins.

Licenciada em teatro pela Universidade de Brasília e especialista em Metodologia do Ensino na Educação Superior, Marcélia Belém é natural de Porto Nacional, atuou em mais de 20 peças teatrais de autores nacionais e estrangeiros, ambos os trabalhos dirigidos por diretores do Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso e Tocantins, além do filme ‘Deus é Brasileiro’ de Cáca Diegues, com Antônio Fagundes e Paloma Duarte. Realizou também apresentações dos espetáculos Bonequinha de Pano de Ziraldo, entre outros.

À família e amigos, o nosso afeto e desejo de que encontrem consolo nas boas lembranças dos momentos juntos a Marcélia.